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В России вступил в силу закон о контроле за деятельностью иноагентов

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Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок
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В России 1 декабря вступил в силу закон, регулирующий деятельность граждан, признанных иностранными агентами. Теперь соответствующий реестр станет единым. Также изменился порядок включения в этот список.

И другие лица: в реестр иноагентов могут быть включены их родственники
Как попасть в этот список и кому это не грозит

Согласно нововведению, физлицо можно признать иноагентом вне зависимости от его гражданства. В случае с юридическими лицами теперь не будут учитываться их организационно-правовые формы. Кроме того, получить статус иноагента могут не только те граждане, которые получали финансирование из-за рубежа, но и в случае оказания иной поддержки или влияния.

В реестре иноагентов, который публикует Минюст, отныне будут отражаться персональные данные граждан, включая дату рождения, ИНН и СНИЛС.

При этом граждане, признанные иноагентами, отныне не смогут работать на госслужбе и на объектах критической информационной инфраструктуры. Также для них закрыт доступ к гостайне, регламентирована невозможность участия в выборах и проведения публичных мероприятий. Получившие статус иноагента не могут заниматься преподаванием несовершеннолетним, проводить экспертизу в области законов и экологии, страховать финансы и применять упрощенную систему налогообложения.

23 ноября Госдума приняла во втором чтении поправки, которые предусматривают запрет иноагентам проводить митинги, служить в органах МВД и ряд других ограничений. Кроме того, иноагенты лишатся возможности стать членами избирательных комиссий с правом решающего голоса.

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