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Госдума одобрила во II чтении поправки о запрете проводить митинги иноагентам
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Госдума одобрила во II чтении поправки о запрете проводить митинги иноагентам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Госдума на заседании в среду, 23 ноября, приняла во втором чтении поправки, которые предусматривают запрет иноагентам проводить митинги, служить в органах МВД и ряд других ограничений.

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Что стало причиной такой инициативы депутатов

Кроме того, иноагенты лишатся возможности стать членами избирательных комиссий с правом решающего голоса. Также для них предусмотрен запрет на занятие просвещением в школах.

Как пояснил депутат Василий Пискарев, с 1 декабря начнет действовать закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Для того чтобы обеспечить его вступление в силу, нужно внести поправки в ряд других законов.

Ранее, 2 ноября, депутат Госдумы, певец Денис Майданов предложил запретить артистам, признанным в РФ иностранными агентами, выступать в стране. По его мнению, артист-иноагент должен быть «полностью отключен от российского информационного поля».

До этого, 14 июля, президент России Владимир Путин подписал закон, регламентирующий деятельность иностранных агентов. Был введен единый реестр иноагентов, а также установлен порядок включения и исключения лиц из этого перечня.

Кроме того, документом определятся, что иноагентом может быть признано любое юрлицо, в том числе иностранное, объединение лиц или физлицо, если они получают иностранную поддержку или «находятся под иностранным влиянием» и ведут политическую деятельность, сбор сведений в области военно-технической деятельности РФ, которые могут использоваться против безопасности России, а также распространяют информацию или финансируют такую деятельность.

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