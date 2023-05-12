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Певица Земфира подала иск к Минюсту с требованием снять с нее статус иноагента

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Певица Земфира Рамазанова (настоящий материал касается деятельности иностранного агента Земфиры Рамазановой) подала иск к Министерству юстиции, потребовав снять с нее статус иноагента. Об этом 12 мая сообщили в пресс-службе Замоскворецкого суда Москвы, получившего исковое заявление.

«В суд поступил иск Рамазановой З.Т. к Минюсту РФ с требованием признать незаконным решение о включении артистки в перечень иноагентов», — цитирует пресс-службу суда ТАСС.

В суде также добавили, что дата заседания по иску еще не назначалась.

Минюст РФ включил певицу Земфиру в реестр иноагентов ранее, 10 февраля. Отмечалось, что артистка открыто выступала в поддержку Украины в конфликте, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции по защите Донбасса, а также получала материальную поддержку от иностранных источников.

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Ранее, в октябре 2022 года, музыкант Андрей Макаревич (настоящий материал касается деятельности иностранного агента Андрея Макаревича) также подавал иск в Замоскворецкий суд Москвы, требуя отменить решение Минюста о включении его в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента. Однако суд оставил иск музыканта без удовлетворения.

1 декабря 2022 года в России вступил в силу закон, регулирующий деятельность граждан, признанных иностранными агентами. С этих пор соответствующий реестр стал единым. Также изменился порядок включения в этот список. Физлицо можно признать иноагентом вне зависимости от его гражданства, а в случае с юридическими лицами теперь не будут учитываться их организационно-правовые формы.

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