Капитана второго потерпевшего крушение танкера отправили под домашний арест

Суд избрал капитану танкера «Волгонефть-239», который потерпел крушение в Черном море, меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца. Об этом 19 декабря сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Уточняется, что эта мера будет действовать до 17 февраля.

«Капитану «Волгонефть-239», обвиняемому в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ), суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста», — добавляет в своем Telegram-канале Следственное управление (СУ) Следственного комитета (СК) России по Крыму и Севастополю.

Ранее в этот день суд на два месяца арестовал капитана танкера «Волгонефть-212».

До этого, 15 декабря, танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели бедствие в Керченском проливе из-за непогоды. В результате произошел разлив нефтепродуктов.

С первого судна эвакуировали 13 человек: один из них погиб, 11 пострадали. С танкера «Волгонефть-239» в понедельник эвакуировали всех 14 членов экипажа. По факту происшествия возбуждено два уголовных дела, одно из которых переквалифицировали на более тяжкий состав из-за гибели моряка.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что после разлива нефтепродуктов в четырех населенных пунктах Кубани ввели режим повышенной готовности. Позже, 17 декабря, он уточнил, что после ЧП с двумя танкерами мазут вынесло на берег на десятки километров, в двух муниципальных образованиях региона ввели режим ЧС. Специалисты определили алгоритм работ по очистке.

В МЧС России 19 декабря рассказали, что с побережий уже убрали более 860 т грунта, который загрязнен нефтепродуктами. Продолжается мониторинг 70 км береговой линии. Новых пятен мазута не нашли.