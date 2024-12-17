В двух районах Краснодарского края ввели режим ЧС после разлива нефтепродуктов

В двух муниципальных образованиях Краснодарского края после разлива нефтепродуктов в результате ЧП с танкерами введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом 17 декабря сообщил министр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций региона Сергей Штриков.

«Волонтеры, специальные службы [сейчас] собирают мазут на территории пляжа в поселке Благовещенское. Территория была загрязнена со стороны Темрюкского района и Анапского муниципального образования. На территории двух муниципальных образований этих районов введен режим чрезвычайной ситуации», — заявил глава ведомства телеканалу «Россия 24».

Днем ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в четырех населенных пунктах Кубани после разлива нефтепродуктов введен режим повышенной готовности. Тогда же глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что загрязнений после разлива нефтепродуктов на побережье Черного моря не было обнаружено. 17 декабря Кондратьев добавил, что нефтепродукты после ЧП с танкерами на Кубани вынесло на берег на десятки километров.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. В том районе наблюдались сильный шквалистый ветер и волнение моря до 7 баллов. В Главном управлении (ГУ) МЧС по Республике Крым и Севастополю сообщили, что в ликвидации происшествия задействованы более 50 человек и 11 единиц техники.

Позднее в МЧС России уточнили, что «Волгонефть-212» сел на мель. С судна были эвакуированы 13 человек. Сообщалось, что двое из них остаются в состоянии средней степени тяжести, еще один человек погиб. По факту происшествия было возбуждено два уголовных дела, одно из которых переквалифицировали на более тяжкий состав. «Волгонефть-239» сел на мель в районе порта Тамань Краснодарского края. С него эвакуировали всех 14 членов экипажа.

Как отметил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, пока рано говорить о том, сколько нефтепродуктов попало в море. Часть мазута остается в танкерах, которые находятся на дне моря, и из-за температурных режимов мазут остается на дне. Водолазы обследуют останки судов и после этого дадут свое заключение.