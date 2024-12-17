Штормовое предубеждение: что могло привести к трагедии в Керченском проливе

Потерпевшие крушение в Керченском проливе танкеры должны были снять с эксплуатации еще 10–15 лет назад, а один из них и вовсе не мог выходить в рейс, так как действие его разрешительных документов приостановлено , выяснили «Известия». Максимальный срок службы подобных судов — 40 лет, отмечают эксперты. При этом «Волгонефть-212» спустили на воду в 1969 году, а «Волгонефть-239» — в 1973-м. Помимо этого, танкеры не должны были находиться в акватории в момент шторма: их конструкция не выдерживает сильного волнения. В результате аварии в море вытекла часть нефтепродуктов, есть риск повреждения экосистемы Таманского залива. Какие нарушения привели к трагедии и как будут устраняться ее последствия — в материале «Известий».

Предпосылки трагедии

Танкеры, 15 декабря потерпевшие крушение в Керченском проливе, превысили максимальные сроки эксплуатации, их должны были списать задолго до 2024 года, выяснили «Известия».

— Затонувшие суда очень старые. Подобные танкеры служат 30–40 лет, а этим было больше 50, — пояснил зампредседателя Российского профессионального союза моряков Игорь Ковальчук.

Так, судно «Волгонефть-212» построили в 1969 году. При этом текущий владелец — «Кама Шиппинг» — начал использовать его с 2014 года, то есть через 45 лет после постройки , следует из информации на портале Russianships.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Справка «Известий» Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели бедствие в Керченском проливе 15 декабря. В результате спасательной операции удалось эвакуировать оба экипажа — 27 человек. Один моряк с судна «Волгонефть-212» погиб, заявили в МЧС. По предварительным оценкам, в Черное море попали почти 4 тыс. т мазута с «Волгонефти-212». У севшей на мель «Волгонефти-239» протечки пока не обнаружено, судно везло примерно столько же. Оба танкера проходили проверку пригодности для перевозки опасных грузов в июле этого года, сообщило Главное следственное управление СК России по Республике Крым и городу Севастополю.

Мать погибшего моряка рассказала «Известиям», что ее сын жаловался на то, что судно очень старое, а также на усталость из-за длительных вахт.



К месту крушения 16 декабря прибыли министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов и руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

— Сейчас Росморречфлот готовит погружения водолазов, чтобы обследовать танкеры, а также осмотреть зоны утечки, — рассказал Александр Козлов. — Параллельно работают облетные группы, которые мониторят появление нефтяных пятен. Наша задача сейчас максимально выявить эти пятна, локализовать их и ликвидировать. Постоянно идет мониторинг береговой линии, чтобы пятна не прибило к берегу. В ближайшее время лабораторные анализы воды начнут брать специалисты Росприроднадзора. Будем прилагать максимальные усилия, чтобы снизить влияние на окружающую среду.

Фирма «Кама Шиппинг» имеет лицензию на перевозки внутренним водным и морским транспортом опасных грузов, следует из данных с сайта Ространснадзора. Документ компании выдали в 2016 году, и действует он бессрочно.

В лицензии отмечено, что «район плавания, установленный в представленных судовых документах» для танкера «Волгонефть-212», — это Большой порт Санкт-Петербург. Как пояснили «Известиям» эксперты, в данном случае речь идет о порте приписки, а не об ограничении передвижения конкретным районом.

Выручка компании «Кама Шиппинг» в прошлом году составила 228 млн рублей — падение по сравнению с 2022 годом составило 51 млн рублей. В 2023-м компания ушла в минус, убыток составил 14 млн рублей.

У «Кама Шиппинг» были проблемы из-за несоблюдения морского законодательства. Так, в 2019 году фирму оштрафовали на 400 тыс. рублей.

Из решения суда следует, что в период с 1 мая по 23 июля 2019 года компания выполняла перевозку опасных грузов «без специального разрешения на право <…> перевозки морским транспортом опасных грузов».

10 ноября танкер «Волгонефть-212» вышел из порта Саратов в порт Кавказ, расположенный в Керченском проливе, следует из данных ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю.

Второе судно — «Волгонефть-239» — перевозило нефтепродукты из порта Азов. На сегодняшний день у него «приостановлено действие документов», указано на сайте Российского классификационного общества.

Танкер «Волгонефть-239» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Олег Зайковский

Танкер был построен в 1973 году, компания «Волгатранснефть» владеет им с 2010 года. Сама компания существует с 2009 года, ее выручка по итогам 2023-го выросла на 707% и составила 90 млн рублей. Но при этом она убыточна: потери владельцев составили 61 млн рублей за прошлый год.

В 2018-м «Волгатранснефть» едва не признали банкротом, однако фирме удалось остановить этот процесс и восстановить свою деятельность.

Согласно данным сервиса MarineTraffic, оба судна прибыли в порт Кавказ в Керченском проливе в ноябре этого года.

Допросы и обыски

ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбудило уголовные дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. На месте работают следователи, которые дадут оценку действиям экипажа, применявшимся в сложных погодных условиях. Помимо этого, ведутся допросы пострадавших моряков, в фирмах, где танкеры проходили технические осмотры, изымаются документы, проводятся обыски и допросы работников портов, изучаются сводки информирования оперативными службами экипажей о чрезвычайных погодных условиях, запланированы допросы судовладельцев в Перми и Санкт-Петербурге — об этом информирует официальный Telegram-канал ГСУ СК России по Крыму и Севастополю.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Матрос танкера «Волгонефть-212» Александр Марченко рассказал «Известиям», что не обнаружил замечаний во время утреннего обхода, но в день крушения были сильные волны. Позже была объявлена тревога, а судно начало «ломать».

— Весь экипаж собрался в рубке, надели спасательные жилеты и ждали спасательное судно «Меркурий», — добавил он. — В то время когда мы начали вытягивать спасательный плот, прилетел вертолет, и нас начали на нем эвакуировать. Промокли, грязные, но слава богу, что живы.

— У таких судов есть ограничения, особенно при плавании в непогоду, — объяснил «Известиям» Игорь Ковальчук из Российского профессионального союза моряков. — Они зависят от конструкции. Если нарушить условия, что и произошло в данном случае, судно может просто переломиться. Нос и корма оказываются на двух волнах, а средняя часть провисает, в итоге металл может не выдержать, особенно если судно перегружено. «Волгонефть-239» вообще не должна была выходить из порта, поскольку действие документов на нее приостановлено.

По информации специалиста, максимальная высота волны для «Волгонефти-212» — 2,5 м. У «Волгонефти-239» — не больше 2 м. По сути, это речные суда, которые вышли в море. Немаловажный фактор — в регионе часто бывают шторма, особенно зимой.

Последнее обслуживание танкеров происходило в порту Тамань, сейчас там проходят обыски и изъятие документов следователями.

Суда класса «река–море», такие же как «Волгонефть», больше предназначены для работы на реках или в дельтах рек, заявил бывший штурман, эколог Андрей Нагибин.

— В море выходить таким судам просто нельзя, они не приспособлены для этого. Это совершенно другая осадка у судов, — сказал специалист. — Если бы это было морское судно, например танкер, то ничего бы не произошло.

Танкер «Волгонефть-239» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Олег Зайковский

Согласно статье 80 Кодекса торгового мореплавания РФ, каждое судно до выхода из морского порта обязано получить разрешение капитана морского порта на выход. Сам капитан вправе отказать судну в выдаче разрешения по нескольким причинам, например, если оно нарушает требования, предъявляемые к судовым документам, или из-за непригодности судна к плаванию.

Метеорологи крымского УГМС предупреждали о сильном ветре, превышающем 27 м/с, сообщил «Известиям» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

— Система предупреждения в Росгидромете хорошо отработана, — отметил он. — Была непогода, это действительно так. А остальные причины выясняются.

Как будут ликвидировать последствия разлива

Направление ветра и течение сносят последствия разлива мазута вдоль Таманского полуострова, подчеркнул директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов. Все факторы указывают на то, что пятно выйдет на берега в Тамани, как это было в 2007 году, когда произошла авария с похожим объемом разлива. Береговая ликвидация последствий, вероятно, будет проходить более месяца.

— Тяжелые фракции мазута будут тонуть и постепенно выноситься на берег, — добавил он. — Сейчас легкие фракции должны достигнуть берега, четыре группы активистов в разных местах Таманского полуострова наблюдают какие-то пленочки, но они быстро разбиваются волнами.

Стоит задача зафиксировать на фото и видео место, где мазутное пятно прибьет к берегу Таманского полуострова, оценить размеры в ширину, длину, насколько это возможно с берега, сообщили эксперты.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

В первую очередь необходимо дождаться, когда стихнет шторм, поскольку в таких погодных условиях сложно работать, отметил эколог Владислав Жуков. Затем будут приниматься меры по ограничению распространения нефтепродуктов по водной поверхности. Для этого устанавливают специальные боновые заграждения.

— Также возможно использование сорбирующих веществ, которые впитывают в себя нефтепродукты, и автоматизированных систем сборов (пылесосы), — пояснил он. — Что касается попадания мазута на донные отложения — их устранить достаточно трудно, часть останется в водоеме. Сами по себе нефтепродукты представляют опасность для экосистемы в целом, и морская флора и фауна будет гибнуть.

Катастрофических последствий для экологии, как в 2010 году при крупнейшем в мире разливе нефти в Мексике, не будет, добавили экологи. Предсказать ореол распространения нефтепродуктов сейчас сложно. Всё зависит от того, как быстро закончится шторм. Он не только мешает службам очищать водоем, но и способствует тому, что нефтепродукты продолжают растекаться. Полностью ликвидируют последствия разлива в течение нескольких недель.

Кого привлекут к ответственности за аварию

Пока идут следственные действия и не проведены должные экспертизы, рано делать предположения о том, кого могут привлечь к ответственности, подчеркивают эксперты.

— В числе обвиняемых может оказаться техническая служба, которая проводила осмотр, да и в целом все, кто хоть как-то ответственен за аварию, — считает юрист Оксана Никитина. — Если порт обязан проверять суда перед отплытием, то обвинить могут и его. В таком масштабном деле будет фигурировать множество лиц, у каждого из которых своя роль в совершении преступления. Дело будет стремительно разрастаться, и могут добавиться новые статьи обвинений, а также возможна переквалификация.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Расследование может продолжаться несколько месяцев, возможно более года, полагает юрист Дмитрий Зацаринский. Ч. 2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта») квалифицируется как преступление средней тяжести. За нее могут дать до пяти лет лишения свободы либо исправительные работы.

— В данном случае имеет смысл говорить о реальном сроке, поскольку дело приобрело огромный резонанс, нанесен ущерб экологии и в результате погиб человек, — добавил он. — Сколько именно лет дадут виновникам трагедии, пока прогнозировать сложно, особенно учитывая, что после многочисленных проверок квалификация может измениться.

В первую очередь, полагают юристы, обвинения могут предъявить компаниям, которые производили технический осмотр судов на предмет годности и технической исправности, и их должностным лицам.