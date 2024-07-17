Капитанская точка: в России выросло число происшествий с маломерными судами
В Рязанской области из-за опрокидывания катера пострадали пять человек, а управлявший моторкой мужчина утонул. Его тело несколько дней искали в Оке водолазы. Это уже не первая трагедия из-за нарушений правил управления маломерными судами в текущем году. Подробности — в материале «Известий».
VIP-авария
«14 июля 2024 на 696-м км реки Оки маломерное моторное судно под управлением мужчины 1998 г.р. с пятью совершеннолетними пассажирами на борту допустило столкновение с земснарядом, стоящим на якоре возле берега», — сообщило Западное управление СКР на транспорте о трагедии в Рязанской области.
По данным «Известий», управлял лодкой сын местного бизнесмена Юрия Саморукова Иван. По словам источника «Известий», знакомого с ходом расследования, лодка зацепила якорный трос земснаряда, так как совершала маневр с запрещенной стороны. Пассажиры отделались незначительными травмами, им оказана помощь. Тело пропавшего капитана катера водолазы нашли лишь на третьи сутки поисков.
Погибший Иван Саморуков приходился зятем другому влиятельному предпринимателю из Рязанской области — Дмитрию Малахову, президенту ФК «Рязань». В роковой день в лодке находилась его дочь Дарья, а также другие люди. Компания отправилась отдыхать на остров Бараньи Рожки в субботу, 13 июля. Но из-за дождя они решили вернуться, несмотря на наступившую темноту. Во время движения катер Ивана налетел на препятствие, пассажиров спасли рабочие техсудна, на трос которого налетела лодка. Один из пострадавших находится в коме.
Сезонная проблема
Нарушение правил эксплуатации плавсредств и навигации становится существенной проблемой на фоне роста числа владельцев катеров и объема развлекательных услуг на воде. В первую очередь это касается коммерческих речных прогулок. В день трагедии на Оке в других регионах страны случилось еще несколько водных происшествий. Одно из них — авария с участием маломерного судна «Марина» и теплохода «Снегири-2» в самом центре столицы, под Патриаршим мостом. К счастью, никто из пассажиров не пострадал. Проводится проверка. Примерно в это же время водитель катера допустил столкновение с опорой электропередачи на Воронежском водохранилище.
«Помимо водителя в катере находились четыре человека, трое из которых несовершеннолетние. Все доставлены на берег, судоводитель с различными травмами госпитализирован в медицинское учреждение», — говорится в сообщении Западного МСУ на транспорте СКР.
Ранее, 12 июля, катер коммерческого предприятия заглох прямо в акватории Невы у Дворцового моста.
«Находившийся рядом катер направился на помощь к маломерному судну для буксировки его к причалу. Во время подвязки прогулочное судно совершило навал на катер, в результате чего на маломерном судне выбило стекло, никто из пассажиров не пострадал», — сообщили специализированные СМИ.
Еще одно крушение унесло жизни трех человек в Хабаровском крае в ночь на 7 июля. Маломерное судно опрокинулось во время прогулки по Амуру.
Сводки происшествий, по мнению экспертов, говорят об отсутствии должного контроля в сфере осуществления перевозок пассажиров и эксплуатации судов частными владельцами.
Градус растет
Как сообщил «Известиям» начальник отдела Государственной инспекции по маломерным судам Управления безопасности на водных объектах МЧС России Андрей Печенин, к началу июля в России зарегистрированы 99 происшествий с судами, в которых погибли 73 человека. По словам офицера, на инциденты с маломерными судами приходится порядка 5% всех смертей на воде.
За прошлый сезон (с января по сентябрь 2023 года) в инцидентах с маломерными судами погибли 132 человека, говорится в статистике МЧС России.
— Весьма высоким остается процент гибели людей, порядка 30% от общего количества смертей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, — сообщил Печенин в пресс-центре МИЦ «Известия» 5 июля. Согласно приведенной статистике, высокий рост смертельных случаев на воде отмечен в Подмосковье, Новосибирской, Свердловской, Челябинской, Липецкой областях, в Башкирии и в Москве.
Однако усилий инспекторов «выловить» всех пьяных судоводителей едва ли хватит, учитывая объем акватории в России и рост интереса к катерам и лодкам.
Есть и еще одна проблема в профилактике пьянства за штурвалом — на сегодняшний день закон предусматривает далеко не самое суровое наказание, в отличие от того же вождения автомобиля в состоянии опьянения.
— Судоводитель — это такой же участник движения, как и водитель автомобиля, поэтому он обязан сохранять трезвость и не садиться за штурвал в пьяном виде, — объяснил адвокат филиала «Технологии защиты» БРКА Игорь Мурзин. — За такое нарушения предусмотрен штраф от 1,5 тыс. до 2 тыс. рублей или лишение права управления судном на срок от года до двух лет, согласно ст. 11.9 КоАП РФ. Аналогичное наказание предусмотрено и за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Он уточнил, что функция по надзору за пользованием маломерными судами, базами (сооружениями) для их стоянок и иными объектами (пляжи, переправы и наплавные мосты) возложена на Государственную инспекцию по маломерным судам (ГИМС) МЧС России.
Чек-лист безопасности
По словам адвоката Мурзина, перечень средств безопасности, с которым сотрудники ГИМС на воде не будут иметь к претензий к судоводителю, указан в нормативно-правовом акте «Нормы оснащения маломерных судов, поднадзорных ГИМС МЧС России». К ним относятся спасательный жилет, конец Александрова (длиной не менее 15 м), спасательный круг с линем не менее 15 м, гребное устройство (весла, весло-багор, весло-гребок), якорь с якорь-тросом, огнетушитель, черпак или ручной насос, оборудование для откачки воды из трюма, ведро на 10 л, звуковое сигнальное устройство, фонарь белого света или две ракеты сигнала бедствия красного цвета.
— Судоводителю и всем пассажирам необходимо находиться в спасательных жилетах, отсутствие их на борту является грубейшим нарушением требований безопасности на воде, — сообщил адвокат. — В соответствии со статьей 11.10 КоАП РФ это влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 300 до 500 рублей; на должностных лиц — от 500 до 1 тыс. рублей.