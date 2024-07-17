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Капитанская точка: в России выросло число происшествий с маломерными судами

Распитие алкоголя на борту чревато травмами и смертью пассажиров
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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В Рязанской области из-за опрокидывания катера пострадали пять человек, а управлявший моторкой мужчина утонул. Его тело несколько дней искали в Оке водолазы. Это уже не первая трагедия из-за нарушений правил управления маломерными судами в текущем году. Подробности — в материале «Известий».

VIP-авария

«14 июля 2024 на 696-м км реки Оки маломерное моторное судно под управлением мужчины 1998 г.р. с пятью совершеннолетними пассажирами на борту допустило столкновение с земснарядом, стоящим на якоре возле берега», — сообщило Западное управление СКР на транспорте о трагедии в Рязанской области.

По данным «Известий», управлял лодкой сын местного бизнесмена Юрия Саморукова Иван. По словам источника «Известий», знакомого с ходом расследования, лодка зацепила якорный трос земснаряда, так как совершала маневр с запрещенной стороны. Пассажиры отделались незначительными травмами, им оказана помощь. Тело пропавшего капитана катера водолазы нашли лишь на третьи сутки поисков.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Погибший Иван Саморуков приходился зятем другому влиятельному предпринимателю из Рязанской области — Дмитрию Малахову, президенту ФК «Рязань». В роковой день в лодке находилась его дочь Дарья, а также другие люди. Компания отправилась отдыхать на остров Бараньи Рожки в субботу, 13 июля. Но из-за дождя они решили вернуться, несмотря на наступившую темноту. Во время движения катер Ивана налетел на препятствие, пассажиров спасли рабочие техсудна, на трос которого налетела лодка. Один из пострадавших находится в коме.

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Сезонная проблема

Нарушение правил эксплуатации плавсредств и навигации становится существенной проблемой на фоне роста числа владельцев катеров и объема развлекательных услуг на воде. В первую очередь это касается коммерческих речных прогулок. В день трагедии на Оке в других регионах страны случилось еще несколько водных происшествий. Одно из них — авария с участием маломерного судна «Марина» и теплохода «Снегири-2» в самом центре столицы, под Патриаршим мостом. К счастью, никто из пассажиров не пострадал. Проводится проверка. Примерно в это же время водитель катера допустил столкновение с опорой электропередачи на Воронежском водохранилище.

Патриарший мост
Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

«Помимо водителя в катере находились четыре человека, трое из которых несовершеннолетние. Все доставлены на берег, судоводитель с различными травмами госпитализирован в медицинское учреждение», — говорится в сообщении Западного МСУ на транспорте СКР.

Ранее, 12 июля, катер коммерческого предприятия заглох прямо в акватории Невы у Дворцового моста.

«Находившийся рядом катер направился на помощь к маломерному судну для буксировки его к причалу. Во время подвязки прогулочное судно совершило навал на катер, в результате чего на маломерном судне выбило стекло, никто из пассажиров не пострадал», — сообщили специализированные СМИ.

Еще одно крушение унесло жизни трех человек в Хабаровском крае в ночь на 7 июля. Маломерное судно опрокинулось во время прогулки по Амуру.

Сводки происшествий, по мнению экспертов, говорят об отсутствии должного контроля в сфере осуществления перевозок пассажиров и эксплуатации судов частными владельцами.

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Градус растет

Как сообщил «Известиям» начальник отдела Государственной инспекции по маломерным судам Управления безопасности на водных объектах МЧС России Андрей Печенин, к началу июля в России зарегистрированы 99 происшествий с судами, в которых погибли 73 человека. По словам офицера, на инциденты с маломерными судами приходится порядка 5% всех смертей на воде.

За прошлый сезон (с января по сентябрь 2023 года) в инцидентах с маломерными судами погибли 132 человека, говорится в статистике МЧС России.

— Весьма высоким остается процент гибели людей, порядка 30% от общего количества смертей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, — сообщил Печенин в пресс-центре МИЦ «Известия» 5 июля. Согласно приведенной статистике, высокий рост смертельных случаев на воде отмечен в Подмосковье, Новосибирской, Свердловской, Челябинской, Липецкой областях, в Башкирии и в Москве.

Автор цитаты

С начала 2024 года проведено свыше 43 тыс. патрулирований, в ходе которых возбуждено свыше 10 тыс. дел об административных правонарушениях, в том числе за управление в нетрезвом виде и отказ от прохождения освидетельствования. Помещено на штрафные стоянки 85 судов.

Однако усилий инспекторов «выловить» всех пьяных судоводителей едва ли хватит, учитывая объем акватории в России и рост интереса к катерам и лодкам.

Спасатель на катере
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Есть и еще одна проблема в профилактике пьянства за штурвалом — на сегодняшний день закон предусматривает далеко не самое суровое наказание, в отличие от того же вождения автомобиля в состоянии опьянения.

— Судоводитель — это такой же участник движения, как и водитель автомобиля, поэтому он обязан сохранять трезвость и не садиться за штурвал в пьяном виде, — объяснил адвокат филиала «Технологии защиты» БРКА Игорь Мурзин. — За такое нарушения предусмотрен штраф от 1,5 тыс. до 2 тыс. рублей или лишение права управления судном на срок от года до двух лет, согласно ст. 11.9 КоАП РФ. Аналогичное наказание предусмотрено и за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Он уточнил, что функция по надзору за пользованием маломерными судами, базами (сооружениями) для их стоянок и иными объектами (пляжи, переправы и наплавные мосты) возложена на Государственную инспекцию по маломерным судам (ГИМС) МЧС России.

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Чек-лист безопасности

По словам адвоката Мурзина, перечень средств безопасности, с которым сотрудники ГИМС на воде не будут иметь к претензий к судоводителю, указан в нормативно-правовом акте «Нормы оснащения маломерных судов, поднадзорных ГИМС МЧС России». К ним относятся спасательный жилет, конец Александрова (длиной не менее 15 м), спасательный круг с линем не менее 15 м, гребное устройство (весла, весло-багор, весло-гребок), якорь с якорь-тросом, огнетушитель, черпак или ручной насос, оборудование для откачки воды из трюма, ведро на 10 л, звуковое сигнальное устройство, фонарь белого света или две ракеты сигнала бедствия красного цвета.

Мужчина бросает в воду спасательный круг
Фото: ТАСС/Александра Мудрац

— Судоводителю и всем пассажирам необходимо находиться в спасательных жилетах, отсутствие их на борту является грубейшим нарушением требований безопасности на воде, — сообщил адвокат. — В соответствии со статьей 11.10 КоАП РФ это влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 300 до 500 рублей; на должностных лиц — от 500 до 1 тыс. рублей.

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