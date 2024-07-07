СМИ сообщили об аварии на иранском эсминце Sahand в Персидском заливе

На эскадренном миноносце Sahand Военно-морских сил (ВМС) армии Ирана в районе города Бендер-Аббас на берегу Персидского залива произошла авария: корабль опрокинулся набок, несколько человек пострадали. Об этом 7 июля сообщает агентство Tasnim.

«Корабль Sahand, находившийся на ремонте на пристани, потерял равновесие из-за проникновения воды в цистерны», — говорится в сообщении.

Также в материале говорилось о том, что пострадавшие при происшествии были отправлены в больницы для лечения. Их число не уточнялось.

При этом военный журналист Бабак Тагвей сообщил на своей странице в социальной сети X (бывш.Twitter) о двух погибших при аварии на иранском эсминце.

Эсминец был спущен на воду в декабре 2018 года, его строительство заняло шесть лет. Такой корабль оснащен современной радиилокационной системой и может находиться в плавании до пяти месяцев без дозаправки.

Ранее, 22 июня, пассажирский паром Aratere, курсирующий между Северным и Южным островами Новой Зеландии, сел на мель из-за поломки рулевого винта. В момент аварии на борту парома находились восемь пассажиров и 39 членов экипажа. Всем удалось сойти на берег, никто не пострадал.