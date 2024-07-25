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Патрушев сообщил об угрозе украинских мин для гражданских судов в Черном море

Патрушев: украинские мины всё чаще угрожают гражданским судам в Черном море
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Фото: flickr.com
dzen
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Дрейфующие морские мины, которые устанавливают военно-морские силы (ВМС) Украины, всё чаще угрожают гражданским судам в Черном море. Об этом в четверг, 25 июля, сообщил помощник президента России Николай Патрушев.

Он обратил внимание, что Североатлантический альянс под предлогом создания безопасной обстановки в Черном море передал Киеву оружие, которое угрожает судам. По словам помощника президента, это представляет опасность как для РФ, так и для стран черноморского региона.

Патрушев также указал на намерение Соединенных Штатов создать в государствах этого региона центры для размещения дальнобойного оружия, а также ускорения поставок на Украину.

«Беспорядочное минирование прибрежной акватории подконтрольными Западу украинскими ВМС приводит к самопроизвольному дрейфу морских мин, что всё чаще угрожает гражданским судам. Непредсказуемую опасность судоходству и прибрежной инфраструктуре несут и теряющие курс из-за сбоя работы GPS-навигации безэкипажные катера», — поделился он с «Российской газетой».

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До этого президент Украины Владимир Зеленский (срок полномочий истек 20 мая) подписал указ, утверждающий новую стратегию морской безопасности Украины. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя это, указал, что Россия будет вынуждена разработать ответ на этот документ, чтобы обеспечить собственную безопасность. Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что концентрированное присутствие в Черном море сил стран НАТО представляет угрозу для России и это связано в первую очередь с вовлеченностью альянса в украинский конфликт.

Ранее, 10 июля, в НАТО анонсировали продолжение активной работы в Черном море стран ― участниц альянса. Согласно тексту опубликованной декларации, речь идет об отслеживании и анализе событий в черноморском регионе с особым вниманием к потенциальным и реальным угрозам безопасности блока.

26 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Киев преднамеренно минирует акваторию Черного моря и это является угрозой для других государств в регионе в связи с дрейфом мин. По ее словам, действия киевского режима вызывают серьезные опасения, поскольку нет никаких гарантий, что снаряды снова не окажутся у берегов Румынии, Болгарии и Турции.

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