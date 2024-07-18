Зеленский подписал указ о новой стратегии морской безопасности Украины
Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, подписал указ о новой стратегии морской безопасности страны. Об этом 17 июля он написал в своем Telegram-канале.
«Сегодня я также подписал указ, который вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о новой Стратегии морской безопасности Украины», — говорится в сообщении.
Отмечается, что данный документ подразумевает собой изменения и нововведения в сфере безопасности, которые Украина обеспечила, в частности, на Черном море.
«В ближайшее время я собираюсь обсудить детали этой Стратегии», — добавил Зеленский.
Ранее в этот день сообщалось, что Зеленский инициировал законопроект, который подразумевает собой лишение всех государственных наград Украины лиц, который поддерживают Россию.