Реклама
Прямой эфир
Здоровье
Врач рассказал о причинах насморка летом
Мир
Захарова указала на необходимость реформирования Совбеза ООН
Общество
Фигурантов дела по факту стрельбы в Санкт-Петербурге заключили под стражу
Общество
Веерные отключения электроэнергии затронули часть Запорожской области
Общество
СК РФ задержал членов преступной группировки за организацию незаконной миграции
Мир
Советник Трампа рассказал о самочувствии экс-главы Белого дома после покушения
Армия
Минобороны РФ рассказало о подвигах военнослужащих ВС РФ в зоне СВО
Мир
Глава МИД ЮАР заявил о невозможности урегулирования конфликта на Украине без РФ
Общество
Электроснабжение в Севастополе было восстановлено
Мир
Авиация коалиции США за сутки 14 раз нарушила воздушное пространство Сирии
Мир
Захарова уличила западных дипломатов в лицемерии после заседания Совбеза ООН
Общество
Эксперт раскрыл приемы мошенников и способы их разоблачения
Происшествия
В Ижевске мужчина сбросил девочку с 17 этажа и совершил суицид
Происшествия
В Донецке два человека пострадали после сброса ВОП с беспилотника
Мир
CNN узнал о получении США данных о якобы подготовке Ираном покушения на Трампа
Мир
Иран отверг обвинения в покушении на Дональда Трампа
Мир
Лавров заявил о намерениях представить в ООН оценки украинского кризиса
Мир
Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Швейцарии в Нью-Йорке

В раду внесли законопроект о лишении государственных наград за поддержку России

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На Украине в Верховную раду внесли законопроект, который подразумевает лишение лиц государственных наград за поддержку России. Соответствующий документ 16 июля был размещен на сайте госаппарата страны.

Лишение наград хотят приравнять к виду наказания за «совершение тяжкого или особо тяжкого преступления против основ национальной безопасности Украины, против мира, безопасности человечества и международного правопорядка».

«Мной инициирован законопроект <...> О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины, Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно лишения государственных наград за популяризацию или пропаганду государства-агрессора или совершение других противоправных действий против Украины», — написал в своем Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая.

Он также назвал людей, которые поддерживают Россию предателями.

Ставка на отставку: Зеленский зачищает близких Западу украинских чиновников
В Киеве разгорелся скандал из-за ухода Мустафы Найема

Ранее в этот день на сайте рады также появился законопроект, который подразумевает повышение зарплаты депутатам Украины. Инициатором законопроекта о повышении зарплат значится глава комитета по вопросам соцполитики Галина Третьякова. В пояснительной записке к проекту закона говорится, что он разработан с целью обеспечения «надлежащего усиления материальных стимулов эффективности помощников-консультантов». Кроме того, уточняется, что один нардеп может иметь до 31 помощника.

До этого, 26 июня, сообщалось, что на Украине подписали закон об английском как языке международного общения. Рада приняла закон 4 июня. За его принятие проголосовало 236 парламентариев, против выступило три, 46 воздержались.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024