В раду внесли законопроект о лишении государственных наград за поддержку России

На Украине в Верховную раду внесли законопроект, который подразумевает лишение лиц государственных наград за поддержку России. Соответствующий документ 16 июля был размещен на сайте госаппарата страны.

Лишение наград хотят приравнять к виду наказания за «совершение тяжкого или особо тяжкого преступления против основ национальной безопасности Украины, против мира, безопасности человечества и международного правопорядка».

«Мной инициирован законопроект <...> О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины, Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно лишения государственных наград за популяризацию или пропаганду государства-агрессора или совершение других противоправных действий против Украины», — написал в своем Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая.

Он также назвал людей, которые поддерживают Россию предателями.

Ранее в этот день на сайте рады также появился законопроект, который подразумевает повышение зарплаты депутатам Украины. Инициатором законопроекта о повышении зарплат значится глава комитета по вопросам соцполитики Галина Третьякова. В пояснительной записке к проекту закона говорится, что он разработан с целью обеспечения «надлежащего усиления материальных стимулов эффективности помощников-консультантов». Кроме того, уточняется, что один нардеп может иметь до 31 помощника.

До этого, 26 июня, сообщалось, что на Украине подписали закон об английском как языке международного общения. Рада приняла закон 4 июня. За его принятие проголосовало 236 парламентариев, против выступило три, 46 воздержались.