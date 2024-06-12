Ставка на отставку: Зеленский зачищает близких Западу украинских чиновников

На Украине череда скандальных отставок чиновников. Сначала власти убрали министра инфраструктуры Александра Кубракова, теперь отстранили главу Госагентства по инфраструктуре, ветерана майдана Мустафу Найема. В кулуарах говорят о двух причинах кадровых решений. С одной стороны, оба чиновника провалили защиту энергообъектов и строительство фортификаций. С другой, контактировали с Западом в обход офиса Зеленского. «Известия» разбирались в ситуации.

Отставка чиновников на Украине

Глава украинского Госагентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Мустафа Найем 10 июня подал в отставку. По его словам, должность он решил оставить из-за многочисленных разногласий с правительством и офисом президента. «Решение принял самостоятельно из-за системных препятствий, которые не дают возможности эффективно работать. Начиная с ноября прошлого года наша команда начала сталкиваться с постоянным противодействием и сопротивлением», — отметил он.

По словам Найма, его агентству «полностью отменили бюджет» на восстановление и содержание дорог, «кошмарили бюрократией» по любому поводу, по шесть-восемь раз возвращали документы с нелепыми замечаниями, а сотрудникам на 68% урезали зарплаты. «Мы не всегда вписывались в сегодняшний стиль и команду государственного управления. Не исключаю, что в дальнейшем в публичной плоскости будут попытки преследовать и дискредитировать нашу работу», — подчеркнул он.

Бывший глава украинского Госагентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Мустафа Найем Фото: Commons.wikimedia.org/Embassy of the United States Kyiv

Ранее в мае Верховная рада уволила министра инфраструктуры, вице-премьера по восстановлению Александра Кубракова. Известно при этом, что чиновника долгое время называли одним из фаворитов Владимира Зеленского. Так, он был среди подписантов «зерновой сделки», считался претендентом на пост премьер-министра и министра обороны. В нынешнем году, однако, ситуация изменилась. Кубракову сначала урезали бюджет, потом в СМИ заговорили о разделе министерства на несколько частей. В итоге отставку оформили подчеркнуто пренебрежительно, чиновник жаловался, что кадровое решение с ним никто не обсуждал, на заседание профильного парламентского комитета его не позвали.

В чем причины

Причин для отставок несколько. С одной стороны, Кубраков и Найем отвечали за защиту украинских энергообъектов от российских ударов. Сейчас понятно, что добиться успеха на этом направлении не удалось. По состоянию на начало июня Украина потеряла больше половины своих мощностей, из строя были выведены в том числе Каневская ГЭС, Днепрогэс, 90% всех ТЭС. Компания «Укрэнерго» ввела графики веерных, почасовых отключений электричества, резко выросли тарифы на электроэнергию для населения.

Украинские эксперты говорят, что чиновники в первую очередь занимались собственным пиаром и пытались заработать. «Мы знаем об их идее строительства циклопических сооружений — бетонных «будок» и «черепах», которые якобы должны укрыть наши ТЭЦ и ТЭС. Каждая такая конструкция стоит гигантских денег, так они еще и воровали на этих проектах. Мы знаем, например, что бетон для «черепахи» на подстанции «Киевской» стоил в три раза выше рынка», — говорит украинский специалист по энергетике Виктор Куртев.

Вторая скандальная тема — строительство фортификационных сооружений. Особенно активно этот вопрос стали обсуждать после того, как российская армия начала наступать в Харьковской области. Тогда выяснилось, что на приграничной территории укреплений не оборудовано. В соцсетях при этом появились фотографии, на которых противотанковые «зубы дракона» просто свалены в кучу, при этом конструкции еще и сильно покрошились, то есть для их изготовления использовали дешевый бетон. На других снимках все-таки видны позиции, которые пытались укрепить, но военные говорят, что работы проведены некачественно, только «для картинки».

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Vyacheslav Madiyevskyy

В данном случае дело не ограничивается обсуждением в соцсетях. Депутат Верховной рады, глава временной следственной комиссии Михаил Бондарь сообщал, что в связи с растратой средств на строительстве фортификаций уже возбуждено 30 уголовных дел, общая сумма финансовых потерь оценивается в 20 млрд гривен ($490 млн). По словам парламентария, определены ведомства, которые распоряжались деньгами, среди них не только министерство обороны и областные администрации, но и Госагентство по восстановлению и развитию инфраструктуры.

Наконец, третьей важной темой стали попытки Кубракова и Найема наладить прямые контакты с западными партнерами в обход офиса Владимира Зеленского. Так, бывший министр инфраструктуры лишился своего поста накануне личной встречи с министром Германии по экономическому сотрудничеству Свеньей Шульце. Та потом все-таки приехала в Киев, узнала об отставке коллеги и назвала произошедшее нехорошей новостью. В свою очередь, Найему в начале июня премьер-министр Денис Шмыгаль запретил лететь в Берлин на международную конференцию по вопросам восстановления Украины (Ukraine Recovery Conference).

При этом западные лидеры довольно откровенно говорили о симпатиях к обоим чиновникам. Так, посол ЕС на Украине, посол США и некоторые другие дипломаты публично благодарили бывшего министра Кубракова за совместную работу. После отставки Найема издание Financial Times со ссылкой на свои источники сообщило, что в отношениях Киева и Запада нарастает напряженность из-за кадровых перестановок. Утверждается, что в Вашингтоне и Брюсселе недовольны попытками Зеленского консолидировать власть и убрать конкурентов.

Что говорят эксперты

Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов считает, что Кубраков и Найем были важными фигурами в правительстве Украины.

Бывший министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Kirill Chubotin

— Я не думаю, что зачищают чиновников, которые контактировали с Западом. В настоящий момент любой украинский топ-чиновник в той или степени работает с кем-то из своих коллег в США или Евросоюзе. Что касается Кубракова и Найема, то я отмечаю, что оба изначально не входили в команду президента, они были своего рода приглашенными гостями. В нынешних тяжелых условиях надо на кого-то списать негатив, решено, видимо, пожертвовать этими фигурами, — отмечает он.

Политолог Михаил Павлив говорит, что Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак вычищают всех, у кого есть свои каналы связи с западными партнерами Украины.