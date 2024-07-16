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На Украине депутаты Верховной рады повысили зарплаты своим помощникам

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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На Украине депутаты Верховной рады повысили зарплаты своим помощникам. Карточка соответствующего законопроекта размещена на сайте парламента.

Как передает ТАСС, оплата труда помощников-консультантов повысится с 88,4 тыс. гривен ($2,1 тыс.) до 132,6 тыс. гривен ($3,2 тыс.). По данным минфина Украины, средняя зарплата чиновников с начала года выросла на 32% и составляет 50 тыс. гривен ($1,2 тыс.).

На сайте рады инициатором законопроекта о повышении зарплат значится глава комитета по вопросам соцполитики Галина Третьякова. В пояснительной записке к проекту закона говорится, что он разработан с целью обеспечения «надлежащего усиления материальных стимулов эффективности помощников-консультантов». Кроме того, уточняется, что один нардеп может иметь до 31 помощника.

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До этого, 1 июля, депутат Верховной рады Нина Южанина сообщила, что коммерческий долг Украины перед кредиторами составляет $20 млрд, и правительство страны уже фактически допустило дефолт, хотя официально он пока не объявлен. Она также отметила, что в стране возникла большая разница в доходах граждан: часть из них имеют очень высокие зарплаты, но в то же время свыше 50% украинцев живут за чертой бедности.

Тогда же издание The Economist сообщило, что Украина может объявить дефолт уже в августе, если Киеву не удастся договориться с кредиторами о реструктуризации долга.

При этом еще в апреле украинский минфин сообщал об очередном увеличении зарплат чиновников. Однако в весенних данных ведомства суммы были скромнее — около 43 тыс. гривен.

Ранее, 29 марта, пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Панчишин заявил, что власти в стране не выплачивают своим солдатам зарплату. Он уточнил, что ему заплатили только за время прохождения обучения. По словам мужчины, зарплату украинцам, которые воюют на фронте, не планировали давать, «потому что зачем трупам деньги».

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