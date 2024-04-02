Украинским чиновникам повысили заработную плату

Средняя заработная плата служащих центральных государственных органов Украины увеличилась на 4,2 тыс. гривен (около $107) в феврале и составила 43 тыс. гривен (около $1,1 тыс.). Об этом во вторник, 2 апреля, сообщили на сайте министерства финансов страны.

Отмечается, что в январе 2024 года средняя зарплата украинских чиновников составила около 38 тыс. гривен (около $969).

«Стоит отметить, что по сравнению с январем в феврале почти все органы перешли на новую грейдерную систему оплаты труда. Поэтому наблюдается рост среднего уровня заработной платы», — сказал замминистра финансов Украины Роман Ермоличев.

Он отметил, что на уровень средней зарплаты в стране влияют такие выплаты, как компенсация за неиспользованный отпуск, помощь по случаю болезней и прочее. По словам чиновника, министерство финансов Украины будет продолжать обеспечивать прозрачность расходов государства.

Ранее, 29 марта, пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Панчишин заявил, что власти в стране не выплачивают своим солдатам зарплату. Он уточнил, что ему заплатили только за время прохождения обучения. По словам мужчины, зарплату украинцам, которые воюют на фронте, не планировали давать, «потому что зачем трупам деньги».

До этого, 1 января, президент России Владимир Путин сообщил, что экономика Украины существует только на подачки других стран. Он объяснил, что руководители ездят с протянутой рукой, «клянчат лишний миллион долларов».

27 декабря 2023 года вице-премьер и министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что в государственном бюджете образовалась дыра размером $37 млрд и что почти 12 млн пенсионеров, государственных служащих и учителей на Украине останутся без выплат, если США и Евросоюз не помогут стране.