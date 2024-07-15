Реклама
Прямой эфир
Спорт
Король Карл III призвал сборную вернуться с Евро-2024 с гордо поднятыми головами
Происшествия
Губернатор Богомаз сообщил об уничтожении еще пяти БПЛА над Брянской областью
Армия
Танкисты ВС РФ рассказали об освобождении Раздоловки
Общество
Самолет Ил-76 направили к месту лесного пожара под Новороссийском
Мир
В посольстве РФ рассказали о неэффективности обучения британцами украинских военных
Культура
SHAMAN на VK Fest заинтриговал поклонников обещанием «ответки YouTube»
Общество
Бастрыкину представят доклад по делу жарившей сосиски на Вечном огне девушки
Мир
В Ливане сообщили о выведении ТЭС из строя после израильского обстрела
Армия
Снайпер группировки «Днепр» рассказал о боевой работе на ореховском направлении
Мир
В Пакистане произошло землетрясение магнитудой 5,0
Мир
Байден заявил о недопустимости превращения политики США в арену для насилия
Общество
Мошенники стали звонить россиянам от имени коммунальных служб
Мир
Эксперты оценили перспективы размещения ядерного оружия США в Южной Корее
Происшествия
Еще четыре беспилотника ВСУ уничтожили над Брянской областью
Происшествия
Губернатор Богомаз сообщил об уничтожении шести БПЛА над Брянской областью
Общество
В 62% исследованных образцов готовой еды эксперты нашли нарушения
Происшествия
Губернатор сообщил об упавшем на территорию электроподстанции БПЛА в Липецкой области

В результате пожара на яхте в Турции пострадали 17 человек

0
Фото: Haberler
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В результате возгорания на яхте Eagles у острова Кечи в 10 км от курортного города Мармарис в Турции пострадали 17 человек. Об этом 14 июля сообщило информационное агентство Haberler со ссылкой на морское управление страны.

По данным агентства, пожар произошел вскоре после того, как круизное судно из дерева отчалило от берега. Спасаясь от огня, пассажиры выпрыгивали за борт. В результате возгорания яхта полностью затонула.

Отряды береговой охраны вызволили из воды пассажиров судна, после чего их доставили к берегу. Пострадавшие госпитализированы в больницы города Мугла и Мармарис, сообщили в ведомстве.

«96 пассажиров и шесть членов экипажа были эвакуированы в результате пожара, вспыхнувшего на круизном судне Eagles недалеко от Козьего острова (соседствует с островом Кечи. — Ред.). В результате инцидента пострадали 17 человек, из них 14 получили легкие травмы и трое — серьезные», — сказано в публикации.

По факту инцидента правоохранителями было организовано расследование, возбуждено административное дело.

Ранее, 30 июня, мэр Антальи сообщил о лесном пожаре в прибрежном районе Лара. Власти Турции отметили, что находятся начеку из-за повышенного риска лесных пожаров.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024