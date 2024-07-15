В результате пожара на яхте в Турции пострадали 17 человек

В результате возгорания на яхте Eagles у острова Кечи в 10 км от курортного города Мармарис в Турции пострадали 17 человек. Об этом 14 июля сообщило информационное агентство Haberler со ссылкой на морское управление страны.

По данным агентства, пожар произошел вскоре после того, как круизное судно из дерева отчалило от берега. Спасаясь от огня, пассажиры выпрыгивали за борт. В результате возгорания яхта полностью затонула.

Отряды береговой охраны вызволили из воды пассажиров судна, после чего их доставили к берегу. Пострадавшие госпитализированы в больницы города Мугла и Мармарис, сообщили в ведомстве.

«96 пассажиров и шесть членов экипажа были эвакуированы в результате пожара, вспыхнувшего на круизном судне Eagles недалеко от Козьего острова (соседствует с островом Кечи. — Ред.). В результате инцидента пострадали 17 человек, из них 14 получили легкие травмы и трое — серьезные», — сказано в публикации.

По факту инцидента правоохранителями было организовано расследование, возбуждено административное дело.

Ранее, 30 июня, мэр Антальи сообщил о лесном пожаре в прибрежном районе Лара. Власти Турции отметили, что находятся начеку из-за повышенного риска лесных пожаров.