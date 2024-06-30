В районе турецкого курорта в Анталье начался лесной пожар

Лесной пожар начался в районе Лара турецкого курорта Анталья, где располагаются отели. Об этом в воскресенье, 30 июня, заявил мэр города Мухиттин Беджек в социальной сети X (бывш. Twitter).

«Мы продолжаем наше воздушное и наземное вмешательство в ликвидацию пожара, вспыхнувшего в лесной зоне в районе Лара», — написал он.

Беджек добавил, что власти находятся начеку из-за повышенного риска лесных пожаров. Отмечается, что в Анталье сейчас +36 градусов.

Ранее в этот день сообщалось, что турецкие провинции Чанаккале, Измир и Айдын охватили масштабные лесные пожары.

Отмечалось, что в провинции Чанаккале произошло возгорание, которое затронуло сельскохозяйственные угодья в районе Эзине. Спасателям пришлось эвакуировать жителей нескольких деревень. Кроме того, лесные пожары охватили территории возле городов Бурса, Эдирне, Балыкесир, Караман и Кахраманмараш. Согласно данным издания CNN Turk, у властей нет информации о возможных причинах возгорания.