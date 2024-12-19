Более 860 т загрязненного мазутом грунта убрано с пляжей Кубани
После ЧП с танкерами в Краснодарском крае было убрано более 860 т грунта, загрязненного нефтепродуктами. Об этом в четверг, 19 декабря, сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Продолжается мониторинг береговой линии на 70 км. Дополнительных нефтяных пятен не обнаружено», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Уточняется, что обследовано 130 км берега. На месте происшествия работают более 5 тыс. спасателей и волонтеров.
Накануне сообщалось о том, что спасатели и волонтеры собрали около 80 т нефтепродуктов на Черноморском побережье после ЧП с танкерами в Керченском проливе.
Тогда же сообщалось, что Центральный пляж в поселке Веселовка Темрюкского района Краснодарского края очистили от мазута.
До этого, 15 декабря, танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели бедствие в Керченском проливе из-за непогоды. В результате произошел разлив нефтепродуктов.
С первого судна эвакуировали 13 человек: один из них погиб, 11 пострадали. С танкера «Волгонефть-239» в понедельник эвакуировали всех 14 членов экипажа. По факту происшествия возбуждено два уголовных дела, одно из которых переквалифицировали на более тяжкий состав из-за гибели моряка.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что после разлива нефтепродуктов в четырех населенных пунктах Кубани ввели режим повышенной готовности. Позже, 17 декабря, он уточнил, что после ЧП с двумя танкерами мазут вынесло на берег на десятки километров, в двух муниципальных образованиях региона ввели режим ЧС. Специалисты определили алгоритм работ по очистке.
Врио начальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Андрей Потахов в тот же день рассказал, что мазут разлился очагами и очистка загрязненных территорий осложняется штормом, который наносит нефтепродукты с моря — в некоторых районах, вероятно, очистку придется выполнять заново.