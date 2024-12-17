Пятна выводите: как ликвидируют разлив нефти в Черном и Азовском морях

Нефтепродукты после крушения двух танкеров в Керченском проливе вынесло на берег моря в Краснодарском крае , сообщили местные власти. За два прошедших дня мазут покрыл несколько десятков километров, жители прибрежных поселков жалуются на запах нефти. В нескольких районах края 17 декабря объявлен режим ЧС муниципального характера . О том, как ликвидируют последствия разлива и насколько велика реальная угроза для экологии региона — в материале «Известий».

Куда распространилась нефть

Пятна мазута после аварии танкеров в Керченском проливе обнаружили на береговой полосе в Краснодарском крае. Нефтепродукты вынесло на берег на несколько десятков километров . Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«На данный момент скопление нефтепродуктов сосредоточено в трех местах — на береговых линиях поселков Веселовка и Витязево, а также станицы Благовещенской », — написал он.

15 декабря танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели бедствие в Керченском проливе из-за непогоды. В районе происшествия наблюдался сильный шквалистый ветер и волнение моря до 7 баллов. В результате крушения произошел разлив нефтепродуктов. Танкеры сели на мель.

С первого судна эвакуировали 13 человек: один из них погиб, 11 пострадали. Со второго танкера 16 декабря эвакуировали всех 14 членов экипажа. СКР возбудил уголовные дела о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.

Танкер «Волгонефть-239» на мели Фото: ИЗВЕСТИЯ

Третий танкер из серии «Волгонефть», но уже под номером 109, перевозивший мазут, ночью подал сигнал бедствия. Капитан сообщил о нарушении герметичности . Во вторник, 17 декабря, судно перешло на другое место стоянки, утечки мазута не допущено, сообщили «Известиям» в Росморречфлоте.

«Корпус судна не поврежден, утечки нет. Экипаж в безопасности. В сопровождении спасательного судна Морспасслужбы «Меркурий» судно перешло на другое место якорной стоянки» , — говорится в сообщении Федерального агентства морского и речного транспорта.

В Запорожском, Новотаманском, Таманском и Сенном сельских поселениях Темрюкского района, а также в станице Благовещенской в Анапе из-за попадания нефтепродуктов на берег ввели режим ЧС муниципального характера , сообщил региональный оперштаб.

Сотрудники Росприроднадзора зафиксировали загрязнение береговой линии в Краснодарском крае от поселка Веселовка до станицы Благовещенской . Об этом сообщила глава ведомства Светлана Радионова, комментируя ситуацию с разливом нефтепродуктов в Черном море.

— Уборка нефтепроявлений осуществляется силами МЧС и региональных подразделений. Росприроднадзор проводит контроль за полнотой и достаточностью принимаемых мер для дальнейшего подсчета ущерба , — добавила она.

Как ликвидируют последствия

На месте развернуты оперативные штабы. Ликвидацией последствий занимаются спасатели, волонтеры из числа местных жителей, казаки Кубанского войска. От оперативных служб работают свыше 400 человек и 65 единиц техники . Главная задача — максимально убрать выброшенный на берег мазут. Алгоритм его утилизации уже определен и проработан, заверил глава региона.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

— Всю пострадавшую береговую зону разделили на сектора, за каждым закрепили ответственных, они будут мониторить обстановку. Если нефтепродукты обнаружат в новых очагах — будем расширять группировку , — подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Только в поселке Веселовка Темрюкского района, по его словам, собрали около 400 мешков с загрязненным грунтом.

— На этом пляже загрязнение относительно небольшое, пятна мелкие, однако разбросаны на всем протяжении вдоль береговой линии. Их собирают в мешки для дальнейшей утилизации , — пояснил он.

Спасатели Азово-Черноморского филиала Морской спасательной службы собрали на берегу почти тонну замазученного грунта, сообщили в Telegram-канале службы.

«Для защиты лимана в районе пляжа Благовещенской от загрязнения нефтепродуктами планируется в максимально сжатые сроки установить боновые заграждения 150-200 м в районе Бугазской косы», — пояснили там.

Всего с пляжей в Анапе и в Темрюкском районе убрали 12,6 т загрязненного песка, сообщили в оперативном штабе региона. За день волонтеры и спасатели расчистили береговую линию на протяжении 4,2 км , следует из данных ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Фото: Юрий Озаровский

Премьер-министр России Михаил Мишустин по поручению президента страны Владимира Путина создал рабочую группу для координации работы по ликвидации последствий ЧП с танкерами в Керченском проливе.

Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов заявил, что пока рано говорить о том, сколько нефтепродуктов попало в море после крушения российских танкеров. По его словам, Морская спасательная служба готовит водолазов, которые обследуют останки судов и дадут свое заключение. Он сообщил, что будет организовано патрулирование не только водной глади, но и береговой полосы, для того, чтобы в случае появления мазутных пятен реагировать незамедлительно.

Каковы риски для экологии

На помощь волонтерами уже пришли и местные жители.

— Тут экологическая катастрофа. Взяли лопаты, мешки и приехали сюда помогать. Ситуация страшная, — говорит один из них, который приехал сюда из соседнего Витязево. — В Благовещенском еще больше нефти, в сторону Анапы — погибли животные. Нет слов насчет этих танкеров — как их вообще в море можно было выпустить! Что-то здесь уберем, но нужно большое количество волонтеров , очень много работы. Здесь не было никогда такого большого разлива — были какие-то пятна раньше, но в последнее время было чисто.

Жители распространяют в мессенджерах инструкцию о том, как отмыть птицу от мазута.

«Сразу заклеиваем клюв, иначе птица, пытаясь смыть с себя нефть, налижется ее и пойдет интоксикация. Как отмыть? Отмываются животные очень легко и быстро! В этом нам помогут «Фейри» и картофельный крахмал. Дело активной работы ваших рук и 30 минут вашего времени», — советуют волонтеры.

Нефтепродукты опасны для птиц и млекопитающих, подтвердил член попечительского совета Фонда «Компас», академик РАН Андрей Адрианов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

— Когда нефть разливается по поверхности, это очень опасно. Пока пятно не разлилось в тонкую пленку, оно густое — попадает на перьевой покров птиц, шерсть морских млекопитающих, что может вызывать их гибель , — пояснил академик. — Если это мазут, он будет быстро оседать на дно. В этом тоже ничего хорошего. Это мелководная акватория (Керченский пролив, да и акватория Азовского моря). Когда глубина большая, мазут оседает понемногу, это менее опасно.

Если пятно разорвано на мелкие фрагменты, это немного снижает прямое негативное воздействие , добавил ученый. Есть технологии, позволяющие собирать нефтяное пятно: его ограждают и собирают с помощью сорбентов, подчеркнул Андрей Адрианов.

Некоторые жители уже сообщали об обнаруженных на берегу мертвых маленьких дельфинах. Также люди жалуются на вызывающий тошноту запах нефти. На море пока не стоит находиться без защитных средств — от контакта с водой обувь, одежда и кожа покрываются тонкой черной пленкой, ухудшается самочувствие.

Крайне важно знать марку разлившегося мазута. Если он вязкий и плотный, то он угрожает в основном придонным животным и растениям, рассказал «Известиям» директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов.

Фото: Юрий Озаровский

— Но если мазут средней вязкости и плотности, с нагревом воды в июле-августе можно ожидать вторичного загрязнения поверхности , — отметил эколог. — И тогда в дополнение погибнет гораздо больше птиц от всплывшего мазута.