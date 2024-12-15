В больницу доставили 11 пострадавших при крушении танкера «Волгонефть-212»

В результате крушения танкера «Волгонефть-212» в Керченском проливе пострадали 11 человек, двое из них в тяжелом состоянии. Об этом 15 декабря сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«Одиннадцать пострадавших при крушении танкера в Черном море госпитализированы в городскую больницу города Анапы. Двое из них — в тяжелом состоянии, девять — в состоянии средней тяжести», — сказал Кузнецов журналистам.

Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, у всех 11 пострадавших зафиксировано переохлаждение. Он уточнил, что при необходимости пациентов перевезут в краевую больницу Краснодара.

О том, что танкер «Волгонефть-212» терпит бедствие из-за непогоды в Керченском проливе, стало известно ранее в этот день. В том районе наблюдались сильный шквалистый ветер и волнение моря до 7 баллов. Через некоторое время стало известно о повреждении второго танкера. В главном управлении (ГУ) МЧС по Республике Крым и Севастополю сообщили, что в ликвидации происшествия задействованы более 50 человек и 11 единиц техники.

Позднее стало известно, что судно «Волгонефть-212» село на мель, через несколько часов это же произошло с «Волгонефть-239» в районе порта Тамань Краснодарского края. С первого судна во время спасательной операции эвакуировали 13 человек, один из них погиб. Экипаж второго танкера, в составе 14 человек, находится на судне, готовится его эвакуация. По факту происшествия было возбуждено два уголовных дела, одно из которых переквалифицировали на более тяжкий состав.