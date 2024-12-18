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Пляж в Веселовке на Кубани полностью очистили от мазута после крушения танкеров

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Фото: t.me/opershtab23
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Центральный пляж в поселке Веселовка Темрюкского района Краснодарского края очистили от мазута после столкновения танкеров и разлива топлива в Керченском проливе. Об этом 18 декабря сообщили в оперативном штабе по региону.

«За день 18 декабря волонтеры и спасатели полностью очистили от выброшенного мазута центральный пляж поселка Веселовка», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечалось, что в Темрюкском районе убрали мазут с 2 км береговой полосы, а также собрали почти 5 т песка с нефтепродуктами. Новых участков с мазутом обнаружено не было.

«С утра 19 декабря волонтеры и спасатели приступят к уборке пляжей вблизи Бугазской косы. Собранный в мешки песок с мазутом вывозят на территорию лицензированных предприятий по обезвреживанию и утилизации отходов», — сообщили в оперштабе.

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Также 18 декабря сообщалось, что в МЧС РФ сообщили, что спасатели и волонтеры собрали около 80 т нефтепродуктов на черноморском побережье после ЧП с танкерами в Керченском проливе.

Губернатор Краснодарского края Кондратьев сообщил, что после разлива нефтепродуктов в четырех населенных пунктах Кубани ввели режим повышенной готовности, в двух муниципальных образованиях региона ввели режим ЧС. Специалисты определили алгоритм работ по очистке. Министерству природы, Министерству транспорта и МЧС поручено в срок до 23 декабря разработать и представить план по ликвидации последствий ЧП.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели бедствие в Керченском проливе 15 декабря из-за непогоды. В результате произошел разлив нефтепродуктов. С первого судна эвакуировали 13 человек: один из них погиб, 11 пострадали.

По факту происшествия возбуждено два уголовных дела, одно из которых переквалифицировали на более тяжкий состав из-за гибели моряка.

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