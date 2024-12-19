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Суд на два месяца арестовал капитана потерпевшего крушение в Черном море танкера

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Суд на два месяца арестовал капитана танкера «Волгонефть-212», который потерпел крушение в Керченском проливе. Об этом в четверг, 19 декабря, сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», груженные мазутом, потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря.

В результате спасательной операции удалось эвакуировать оба экипажа — 27 человек. Один моряк с судна «Волгонефть-212» погиб, заявили в МЧС.

По данным СК, оба танкера проходили проверку пригодности для перевозки опасных грузов в июле этого года.

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Накануне сообщалось, что двум капитанам нефтетанкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 263 и ч. 2 ст. 263 УК РФ соответственно («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, в результате чего на одном из судов погиб член экипажа»).

В этот же день вице-премьер РФ Виталий Савельев дал поручение Министерству природы, Министерству транспорта и МЧС в срок до 23 декабря разработать и представить план по ликвидации последствий ЧП с танкерами в Керченском проливе.

Губернатор Краснодарского края Кондратьев сообщил, что после разлива нефтепродуктов в четырех населенных пунктах Кубани ввели режим повышенной готовности. 17 декабря он уточнил, что после ЧП с двумя танкерами мазут вынесло на берег на десятки километров, в двух муниципальных образованиях региона ввели режим ЧС. Специалисты определили алгоритм работ по очистке.

Врио начальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Андрей Потахов рассказал, что мазут разлился очагами и очистка загрязненных территорий осложняется штормом, который наносит нефтепродукты с моря.

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