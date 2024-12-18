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Капитанам потерпевших крушение нефтетанкеров «Волгонефть» предъявили обвинения

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Фото: СК РФ
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Двум капитанам нефтетанкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», потерпевших крушение в акватории Черного моря, предъявили обвинение. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

«Предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 263 и ч.2 ст. 263 УК РФ соответственно («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, в результате чего на одном из судов погиб член экипажа»)», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Установлено, что нефтетанкеры потерпели кораблекрушение в акватории Керченского пролива 15 декабря в условиях шторма. В результате потопления судов был допущен разлив мазута. Кроме того, погиб вахтенный матрос «Волгонефть-212». Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения.

По результатам допроса и обысков по маршруту следования была изъята документация, имеющая значение для следствия. После улучшения погоды планируется осмотреть место крушения судов, а также извлечь обломки для назначения технической и экологической судебных экспертиз.

«Следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании обвиняемым меры пресечения», — добавили в СК РФ.

Штормовое предубеждение: что могло привести к трагедии в Керченском проливе
Конструкция танкеров, созданных для перевозок по рекам, не была рассчитана на морской шторм

Ранее в этот день вице-премьер РФ Виталий Савельев дал поручение Министерству природы, Министерству транспорта и МЧС поручено в срок до 23 декабря разработать и представить план по ликвидации последствий ЧП с танкерами в Керченском проливе.

До этого, 16 декабря, в пресс-службе Следственного комитета (СК) России по Республике Крым и Севастополю сообщили, что нефтетанкеры проходили проверку пригодности для перевозки опасных грузов в июле текущего года.

МЧС сообщило, что в ликвидации происшествия участвовали более 50 человек и 11 единиц техники. С танкера «Волгонефть-212» эвакуировали 13 человек, один из них погиб. Эвакуация 14 членов экипажа танкера «Волгонефть-239» была приостановлена из-за непогоды, их спасли утром 16 декабря.

Губернатор Краснодарского края Кондратьев сообщил, что после разлива нефтепродуктов в четырех населенных пунктах Кубани ввели режим повышенной готовности. 17 декабря он уточнил, что после ЧП с двумя танкерами мазут вынесло на берег на десятки километров, в двух муниципальных образованиях региона ввели режим ЧС. Специалисты определили алгоритм работ по очистке.

Врио начальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Андрей Потахов рассказал, что мазут разлился очагами и очистка загрязненных территорий осложняется штормом, который наносит нефтепродукты с моря.

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