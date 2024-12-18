Савельев поручил представить ему план по ликвидации последствий ЧП с танкерами
Министерству природы, Министерству транспорта и МЧС поручено в срок до 23 декабря разработать и представить план по ликвидации последствий ЧП с танкерами в Керченском проливе. Соответствующее поручение дал 18 декабря вице-премьер РФ Виталий Савельев.
Алгоритм действий должен быть составлен ведомствами при взаимодействии с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым и главой Республики Крым Сергеем Аксеновым.
«При разработке плана участники рабочей группы должны учесть наиболее эффективные способы и методы ликвидации последствий загрязнения прибрежных территорий, в том числе на участках особо охраняемых природных территорий регионального и федерального значения, а также количество сил и средств, необходимых для этого», — говорится в Telegram-канале правительства.
Также Савельев призвал учитывать особенности транспортировки и утилизации загрязненного грунта, включая определение, оборудование и аттестацию соответствующих площадок.
Ранее 18 декабря в МЧС РФ сообщили, что спасатели и волонтеры собрали около 80 т нефтепродуктов на черноморском побережье после ЧП с танкерами в Керченском проливе. С нарастающим итогом было очищено свыше 8,1 км береговой линии. На текущий момент к ликвидации розлива нефтепродуктов привлечены около 2,7 тыс. человек.
Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели бедствие в Керченском проливе 15 декабря из-за непогоды. В результате произошел разлив нефтепродуктов. С первого судна эвакуировали 13 человек: один из них погиб, 11 пострадали. С танкера «Волгонефть-239» в понедельник эвакуировали всех 14 членов экипажа. По факту происшествия возбуждено два уголовных дела, одно из которых переквалифицировали на более тяжкий состав из-за гибели моряка.
Губернатор Краснодарского края Кондратьев сообщил, что после разлива нефтепродуктов в четырех населенных пунктах Кубани ввели режим повышенной готовности. Позже, 17 декабря, он уточнил, что после ЧП с двумя танкерами мазут вынесло на берег на десятки километров, в двух муниципальных образованиях региона ввели режим ЧС. Специалисты определили алгоритм работ по очистке.
Врио начальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Андрей Потахов рассказал, что мазут разлился очагами и очистка загрязненных территорий осложняется штормом, который наносит нефтепродукты с моря.