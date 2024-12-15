Эвакуацию экипажа танкера «Волгонефть-239» приостановили из-за непогоды

Эвакуация экипажа танкера «Волгонефть-239», который потерпел крушение в Керченском проливе, приостановлена из-за непогоды. Об этом 15 декабря сообщило МЧС РФ.

По информации ведомства, на борту судна имеется всё необходимое для первоочередного жизнеобеспечения.

«Силы и средства для оказания помощи находятся в готовности», — указано в Telegram-канале МЧС РФ.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе ранее в этот день. В том районе наблюдались сильный шквалистый ветер и волнение моря до 7 баллов. Сначала стало известно о крушении одного судна, через некоторое время сообщили о повреждении второго танкера. В Главном управлении (ГУ) МЧС по Республике Крым и Севастополю сообщили, что в ликвидации происшествия задействованы более 50 человек и 11 единиц техники.

Судно «Волгонефть-212» село на мель, через несколько часов это же произошло с «Волгонефть-239» в районе порта Тамань Краснодарского края. С первого судна во время спасательной операции эвакуировали 13 человек, один из них погиб. Экипаж второго танкера в составе 14 человек находится на судне. По факту происшествия было возбуждено два уголовных дела, одно из которых переквалифицировали на более тяжкий состав.

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что в результате крушения танкера «Волгонефть-212» в Керченском проливе пострадали 11 человек, двое из них в тяжелом состоянии. У пострадавших зафиксировано переохлаждение.