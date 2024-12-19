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Пассажиры рассказали о моменте столкновения поездов под Мурманском

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Пассажирка поезда, столкнувшегося с грузовым составом в Мурманской области, рассказала 19 декабря «Известиям», что она чудом оказалась невредимой.

«Это всё происходило так быстро. Мы сначала не поняли, что происходит. Мы ехали как раз во втором вагоне, который врезался,и как раз в крайнем купе. Поезд врезался в следующий [вагон], туалеты за нами, которые были. Каким-то чудом мы остались целые», — рассказала собеседница.

Еще одна пассажирка поделилась подробностями произошедшего. Она рассказала, что в момент инцидента выключился свет, всё вокруг затряслось, появились дым и искры.

«В итоге, когда затормозил поезд, мы обнаружили, что дверь в наше купе сорвана, коридора нет и мы смотрим вниз, там далеко земля», — описала произошедшее пассажирка.

Женщина отметила, что она и ее супруг не пострадали физически, но испытали стресс в ходе происшествия.

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Столкновение двух поездов произошло 19 декабря при прибытии пассажирского на станцию Княжая. Пассажирский поезд, следовавший по маршруту Мурманск – Санкт-Петербург, столкнулся с грузовым составом. В результате столкновения с рельсов сошли три вагона пассажирского поезда и несколько грузовых.

По последним данным, в результате аварии погибли два человека, 31 человек пострадал. Минздрав уточняет, что 10 пострадавших, среди которых три ребенка, находятся в тяжелом состоянии.

Семерых пострадавших при ЧП перевели в областные медучреждения, пять из них проходят лечение в областной больнице.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ.

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