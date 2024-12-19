Минздрав сообщил о состоянии пострадавших при ЧП с поездами в Мурманской области
В результате столкновения пассажирского и грузового поездов в Мурманской области 10 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Об этом 19 декабря сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов журналистам.
Он уточнил, что, согласно оперативным данным, в больницах региона оказывают медпомощь 14 пострадавшим, в том числе троим детям.
«Состояние десяти пациентов, в числе которых трое детей, врачи оценивают как тяжелое», — сказал он, добавив что еще четверо раненых находятся в состоянии средней тяжести.
Столкновение двух поездов произошло 18 декабря при прибытии пассажирского на станцию Княжая в Мурманской области. Пассажирский поезд, следовавший по маршруту Мурманск — Санкт-Петербург, столкнулся с грузовым составом.
По последним данным, в результате аварии погибли два человека, 31 человек пострадал.
По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекших гибель двух людей»). Следователи задержали машиниста грузового поезда, а также его помощника. Они подозреваются в нарушении правил безопасности движения. Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным.