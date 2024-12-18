СК возбудил уголовное дело после столкновения поездов в Мурманской области
Уголовное дело о нарушении правил безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта возбуждено по факту столкновения поездов в Мурманской области. Об этом 18 декабря сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
«Мурманским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту инцидента с пассажирским и грузовым поездами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»)», — указано в Telegram-канале ведомства.
На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Столкновение двух поездов произошло ранее в этот день при прибытии пассажирского на станцию Княжая в Мурманской области. Предварительно, с рельсов сошли три вагона пассажирского поезда и несколько грузовых. Информация о пострадавших уточняется. На место происшествия выехали медики и спасатели.
На кадрах изнутри поезда видно, как пассажиры пытаются перейти из одного вагона в соседний, но видят, что межвагонные двери получили повреждения, и их заклинило. Некоторым людям пришлось эвакуироваться на улицу в легкой одежде, потому что они не смогли взять теплые вещи из поезда.