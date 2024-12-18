В Мурманской области пассажирский поезд столкнулся с грузовым
В Мурманской области столкнулись пассажирский поезд и грузовой состав. Об этом 18 декабря сообщили в пресс-службе РЖД.
«В 16:15 мск при прибытии на станцию Княжая (Мурманская область) произошло боковое столкновение пассажирского поезда №11 Мурманск – Санкт-Петербург (326 пассажиров) с вагонами грузового поезда», — говорится в сообщении компании в Telegram-канале.
По предварительным данным, с рельсов сошли три вагона пассажирского поезда, а также грузовые. Информация о пострадавших уточняется.
Движение на этом участке приостановлено. Для ликвидации последствий схода направлены восстановительные поезда со станций Кандалакша и Кемь, добавили в пресс-службе.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своем Telegram-канале сообщил, что к месту происшествия выехали спасатели и три бригады скорой помощи.
По данному факту Кандалакшская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения прав пассажиров и исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации поездов, говорится в сообщении Северо-Западной транспортной прокуратуры в Telegram-канале.
Ранее, 16 декабря, в Ванинском районе Хабаровского края локомотив в составе поезда столкнулся с выправочно-подбивочной машиной. Она находилась в негабаритном месте на параллельном пути. В результате инцидента никто не пострадал, пути не повреждены. Движение на участке дороги было восстановлено.