«Известия» публикуют кадры из столкнувшегося с грузовым составом пассажирского поезда
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- «Известия» публикуют кадры из столкнувшегося с грузовым составом пассажирского поезда
«Известия» в среду, 18 декабря, публикуют кадры из пассажирского поезда Мурманск – Санкт-Петербург, который столкнулся с грузовым составом в Мурманской области.
На кадрах изнутри пассажиры пытаются перейти из одного вагона в соседний, но видят, что межвагонные двери получили повреждения, и их заклинило. Некоторым пассажирам пришлось эвакуироваться на улицу в легкой одежде, потому что люди не смогли взять теплые вещи из поезда.
Видео снаружи показывает, что после схода вагонов нарушилась сцепка обоих составов. Как минимум один грузовой вагон опрокинулся, у одного из сошедших пассажирских помята стена.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил в своем Telegram-канале, что на место к уже направленным трем бригадам скорой помощи выехали еще четыре, формируются и резервные бригады.
«По моему поручению, на место едет глава Кандалакшского района. Организуется подготовка мест размещения», — написал Чибис.
Столкновение двух поездов произошло ранее в этот день при прибытии пассажирского на станцию Княжая в Мурманской области. Предварительно, с рельсов сошли три вагона пассажирского поезда и несколько грузовых. Информация о пострадавших уточняется.
Чибис сообщил, что на место происшествия, кроме медиков, выехали спасатели. Кандалакшская транспортная прокуратура после аварии с поездами организовала проверку соблюдения прав пассажиров и законодательства по безопасности эксплуатации поездов.