Число погибших после столкновения поездов под Мурманском увеличилось до двух
Второй пассажир погиб от полученных травм после столкновения грузового и пассажирского поездов в Мурманской области. Об этом 19 декабря сообщил губернатор региона Андрей Чибис.
«По дороге в больницу скончалась одна пассажирка, к сожалению, в больнице скончался еще один пассажир», — сказал он, его слова опубликованы в Telegram-канале.
Чибис подчеркнул, что за жизнь нескольких пассажиров продолжают борьбу врачи. Он также добавил, что основная фаза спасательной операции завершена.
Столкновение двух поездов произошло ранее в этот день при прибытии пассажирского на станцию Княжая в Мурманской области. Пассажирский поезд, следовавший по маршруту Мурманск – Санкт-Петербург, столкнулся с грузовым составом. В результате столкновения с рельсов сошли три вагона пассажирского поезда и несколько грузовых.
По последним данным, пострадало 27 человек, среди них — пять детей. В момент аварии в пассажирском поезде находилось 326 человек, в их числе воспитанники детской спортивной школы по боксу из Североморска. Отмечалось, что дети и тренер не пострадали.
По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»). Затем глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования.