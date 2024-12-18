Бастрыкин потребовал доклад о расследовании столкновения поездов под Мурманском

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования столкновения поездов в Кандалакшском районе Мурманской области. Об этом 18 декабря сообщили в пресс-службе СК РФ.

«Председателем СК России дано поручение руководителю ЗМСУТ СК России Выменцу П.С. представить доклад о происшествии и ходе расследования», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

Уточняется, что следователями был установлен ряд проверок и экспертиз.

Ранее в этот день сообщалось о том, что число пострадавших в результате столкновения поездов под Мурманской областью выросло до 17. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, остальные, в числе которых несовершеннолетние — в состоянии средней тяжести.

Столкновение двух поездов произошло ранее в этот день при прибытии пассажирского на станцию Княжая в Мурманской области. По данным пресс-службы РЖД, пассажирский поезд, следовавший по маршруту Мурманск – Санкт-Петербург, столкнулся с грузовым составом. В результате столкновения с рельсов сошли три вагона пассажирского поезда и несколько грузовых. В момент аварии в пассажирском поезде находились 326 человек, один человек погиб.

После столкновения поездов транспортное управление Следственного комитета (СК) России возбудило уголовное дело по ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»).

«Известия» также опубликовали кадры из пассажирского поезда. На них видно, как люди пытаются пройти из одного вагона в другой, однако из-за деформации двери не открываются. Некоторые пассажиры не могут добраться до своих вещей, так как они остались в пострадавших частях состава.