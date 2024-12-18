Грузовой и пассажирский поезда столкнулись в Мурманской области. Что известно

В среду, 18 декабря, в Мурманской области произошло столкновение пассажирского и грузового поездов. В результате аварии пострадали 14 человек, некоторые в тяжелом состоянии. Подробнее о произошедшем читайте в материале «Известий».

Материал обновлен в 19:20 мск

Столкновение поездов в Мурманской области — что произошло

Инцидент произошел в Мурманской области на железнодорожной станции Княжая. По данным пресс-службы РЖД, пассажирский поезд, следовавший по маршруту Мурманск – Санкт-Петербург, столкнулся с грузовым составом. В момент аварии в пассажирском поезде находились 326 человек.

В результате столкновения с рельсов сошли три вагона пассажирского поезда и несколько грузовых.

Для ликвидации последствий схода к Княжей были направлены восстановительные поезда со станций Кандалакша и Кемь. Движение на этом участке путей приостановлено.

Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Мурманской области Андрей Чибис, к месту аварии выехали спасатели и медики, готовится к вылету вертолет территориального центра медицины катастроф. Ситуация находится на контроле главы региона, он срочно выезжает из Москвы в Мурманск. Также ведется подготовка мест размещения для пассажиров.

Пресс-служба РЖД изначально сообщила, что в результате столкновения травмы получили 11 человек, из них четверо, в том числе проводник поезда, находятся в тяжелом состоянии. Также известно, что один из пассажиров оказался зажат между вагонами. На данный момент ведутся спасательные работы, пострадавшим оказывается медицинская помощь.



По последним данным МЧС, пострадали 14 человек, из них трое — в тяжелом состоянии.

Как сообщил источник «Известий», всего в поврежденных вагонах находились 161 пассажир, в том числе 32 ребенка.

«Известия» также опубликовали кадры из пассажирского поезда. На них видно, как люди пытаются пройти из одного вагона в другой, однако из-за деформации двери не открываются. Некоторые пассажиры не могут добраться до своих вещей, так как они остались в пострадавших частях состава.

На видео с улицы заметно, что оба поезда получили серьезные повреждения. Опрокинут как минимум один грузовой вагон, а у пассажирского сильно помята стена.

Столкновение поездов в Мурманской области — реакция правоохранителей

Транспортная прокуратура начала проверку после столкновения поездов в Мурманской области. Правоохранители выясняют, соблюдались ли права пассажиров и требования законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (ст. 263 УК РФ). Обстоятельства аварии уточняются.

Столкновение поездов в Мурманской области — что говорят очевидцы

Юлия, пассажирка поезда, столкнувшегося с грузовым составом, рассказала «Известиям», что в момент аварии она находилась в вагоне-ресторане.

«У нас резко упали все стаканы, разбилась посуда в вагоне-ресторане. Мы думали, что в других вагонах что-то случилось. Нам сказали, что кто-то нажал стоп-кран», — поделилась собеседница.

Юлия добавила, что вагон, в котором она ехала, «весь перекошен», из-за чего невозможно забрать вещи и документы. В соседнем вагоне обвалились двери и потолок. Девушка отметила, что на месте аварии активно работают экстренные службы, обстановка остается спокойной.