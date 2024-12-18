Мать пострадавшей при аварии поездов под Мурманском сообщила о состоянии дочери
Мать девочки, пострадавшей в столкновения поездов в Кандалакшском районе Мурманской области, рассказала «Известиям» о состоянии ее дочери и о произошедшем.
«Нас перевозят в областную больницу. Мы на обследовании, сейчас в данный момент обследуют еще. Сестра моя в реанимации, со мной всё хорошо», — поделилась она.
По словам женщины, она находилась в вагоне, который сошел с рельс, а ехала вместе с дочерью, мужем, сестрой и ее семьей. Мать пострадавшей также указала, что у ее сестры диагностировали перелом ноги.
«Мы напуганы, здесь все напуганы. Я сейчас стою под кабинетом, ребенку делают КТ», — сказала она.
Столкновение двух поездов произошло ранее в этот день при прибытии пассажирского на станцию Княжая в Мурманской области. По данным пресс-службы РЖД, пассажирский поезд, следовавший по маршруту Мурманск – Санкт-Петербург, столкнулся с грузовым составом. В результате столкновения с рельсов сошли три вагона пассажирского поезда и несколько грузовых. В момент аварии в пассажирском поезде находились 326 человек, один человек погиб.
После столкновения поездов транспортное управление Следственного комитета (СК) России возбудило уголовное дело по ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»). Глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования столкновения поездов в Кандалакшском районе Мурманской области.