Умерла пострадавшая при столкновении поездов в Мурманской области женщина

Женщина умерла в машине скорой помощи после столкновения грузового и пассажирского поездов в Мурманской области. Об этом 18 декабря сообщили в пресс-службе РЖД.

«К сожалению, одна из пострадавших в результате схода поезда №11 Мурманск – Санкт-Петербург скончалась в машине скорой помощи», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

В компании выразили соболезнования родным и близким погибшей, а также пообещали оказать необходимую поддержку ее семье — родственникам погибшей РЖД выплатит 2 млн 200 тыс. рублей.

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил, что при аварии пострадали 11 человек.

«По оперативным данным, в аварии поезда в Мурманской области пострадали 11 человек, в том числе подросток. Состояние пятерых из них оценивается как тяжелое, шесть человек, включая подростка, [находятся] в состоянии средней степени тяжести. Пострадавшие эвакуированы в Кандалакшскую ЦРБ. Один человек погиб», — сказал он журналистам.

Столкновение двух поездов произошло ранее в этот день при прибытии пассажирского на станцию Княжая в Мурманской области. По данным пресс-службы РЖД, пассажирский поезд, следовавший по маршруту Мурманск – Санкт-Петербург, столкнулся с грузовым составом. В результате столкновения с рельсов сошли три вагона пассажирского поезда и несколько грузовых. В момент аварии в пассажирском поезде находились 326 человек.

После столкновения поездов транспортное управление Следственного комитета (СК) России возбудило уголовное дело по ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»).

«Известия» также опубликовали кадры из пассажирского поезда. На них видно, как люди пытаются пройти из одного вагона в другой, однако из-за деформации двери не открываются. Некоторые пассажиры не могут добраться до своих вещей, так как они остались в пострадавших частях состава.