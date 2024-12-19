Тренер хоккейной команды рассказал о помощи спортсменов при крушении поезда

Тренер детско-юношеской хоккейной команды «Арктика» 18 декабря рассказал «Известиям», как хоккеисты, которые направлялись на соревнования в Вологодскую область через Санкт-Петербург, помогали пострадавшим при крушении поезда в Кандалакшском районе Мурманской области.

Как указала пресс-служба ХК «Арктика» в социальной сети «ВКонтакте», пассажирами первого вагона, пострадавшего в крушении поезда, была хоккейная детско-юношеская команда. Ребята вытаскивали людей из перевернувшихся вагонов, помогали искать пассажиров под завалами, перетаскивали пострадавших в теплые вагоны.

«Ребята сами проявили инициативу, помогали людям», — заявил тренер команды Олег Мудров.

По словам одного из хоккеистов, также помощь пассажирам оказывали проводники. При этом сами спортсмены не остались в стороне и помогали пострадавшим в результате столкновения поездов.

«Когда всё началось, сразу решили не сообщать родным, чтобы они не волновались. Мы с ребятами оделись, вышли на улицу, увидели два сгоревших вагона, люди кричали. Помогли достать одного мужчину, отнесли его в вагон. Еще восемь человек мы проводили на станцию, троих мы несли на дверях, на койках. Мы должны были помочь, я считаю это своим долгом», — подчеркнул спортсмен.

Ранее в этот день при прибытии на станцию Княжая в Мурманской области пассажирский поезд, следовавший по маршруту Мурманск – Санкт-Петербург, столкнулся с грузовым составом, из-за чего с рельсов сошли три вагона пассажирского поезда и несколько грузовых. В момент аварии в пассажирском поезде находились 326 человек, один человек погиб. Позже сообщалось, что число пострадавших в результате столкновения поездов под Мурманской областью выросло до 17.

После столкновения поездов транспортное управление Следственного комитета (СК) России возбудило уголовное дело по ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»). Также глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования столкновения поездов в Кандалакшском районе Мурманской области.

«Известия» также опубликовали кадры из пассажирского поезда. На них видно, как люди пытаются пройти из одного вагона в другой, однако из-за деформации двери не открываются. При этом некоторые пассажиры не могут добраться до своих вещей, так как они остались в пострадавших частях состава.