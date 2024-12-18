Число пострадавших при столкновении поездов в Мурманской области выросло до 17
Число пострадавших в результате столкновения поездов под Мурманской областью выросло до 17. Об этом сообщил 18 декабря помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
«По оперативным данным, в аварии поезда в Мурманской области пострадали 17 человек, в том числе трое несовершеннолетних», — заявил он журналистам.
Кузнецов сообщил, что 13 пострадавших уже доставлены в больницы и проходят обследования, бригадами скорой помощи осуществляется транспортировка еще четверых человек в стационары.
Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, остальные, в числе которых несовершеннолетние — в состоянии средней тяжести.
Столкновение двух поездов произошло ранее в этот день при прибытии пассажирского на станцию Княжая в Мурманской области. По данным пресс-службы РЖД, пассажирский поезд, следовавший по маршруту Мурманск – Санкт-Петербург, столкнулся с грузовым составом. В результате столкновения с рельсов сошли три вагона пассажирского поезда и несколько грузовых. В момент аварии в пассажирском поезде находились 326 человек, один человек погиб.
После столкновения поездов транспортное управление Следственного комитета (СК) России возбудило уголовное дело по ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»).
«Известия» также опубликовали кадры из пассажирского поезда. На них видно, как люди пытаются пройти из одного вагона в другой, однако из-за деформации двери не открываются. Некоторые пассажиры не могут добраться до своих вещей, так как они остались в пострадавших частях состава.