Пассажирка рассказала о моменте столкновения поезда с грузовым составом под Мурманском
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- Пассажирка рассказала о моменте столкновения поезда с грузовым составом под Мурманском
Пассажирка поезда, столкнувшегося с грузовым составом в Мурманской области, по имени Юлия рассказала 18 декабря «Известиям», что в момент произошедшего она находилась в вагоне-ресторане.
«В этот момент мы в вагоне-ресторане находились. У нас резко упали все стаканы, разбилась посуда в вагоне-ресторане. Мы думали, что в других вагонах что-то случилось. Нам сказали, что кто-то нажал стоп-кран», — рассказала собеседница.
По словам Юлии, вагон, в котором они разместились, получил сильные повреждения: обвалились потолок и двери купе, невозможно забрать вещи и документы.
На месте работают экстренные службы, людям оказывают помощь, медики выносят на носилках пострадавших, обстановка спокойная, заключила девушка.
Столкновение двух поездов произошло ранее в этот день при прибытии пассажирского на станцию Княжая в Мурманской области. Предварительно, с рельсов сошли три вагона пассажирского поезда и несколько грузовых. Информация о пострадавших уточняется.
Кандалакшская транспортная прокуратура после аварии с поездами организовала проверку соблюдения прав пассажиров и законодательства по безопасности эксплуатации поездов.