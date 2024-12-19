Количество пострадавших при столкновении поездов под Мурманском выросло до 27

Количество пострадавших человек в результате столкновения двух поездов в Мурманской области выросло до 27. Об этом 19 декабря сообщил заместитель губернатора, министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев.

«На настоящий момент у нас 27 пострадавших, это 22 взрослых и пятеро детей. Один, к сожалению, летальный случай», — приводит его слова ТАСС.

Он уточнил, среди всех пострадавших, пятеро — дети, а еще 22 человека — взрослые. Все были госпитализированы в различные центральные районные больницы.

Ранее в тот же день сообщалось о том, что число пострадавших в результате столкновения пассажирского и грузового поездов в Мурманской области выросло до 21, трое из них — дети.

До этого помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил о 17 пострадавших в результате столкновения, в их числе трое несовершеннолетних. По его словам, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести. Кузнецов уточнил, что 13 пострадавших уже доставлены в больницы и проходят обследования, бригадами скорой помощи осуществляется транспортировка еще четырех человек. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис также опубликовал список из 15 госпитализированных пострадавших.

Столкновение двух поездов произошло ранее в этот день при прибытии пассажирского на станцию Княжая в Мурманской области. Пассажирский поезд, следовавший по маршруту Мурманск – Санкт-Петербург, столкнулся с грузовым составом. В результате столкновения с рельсов сошли три вагона пассажирского поезда и несколько грузовых.

В момент аварии в пассажирском поезде находились 326 человек, в их числе воспитанники детской спортивной школы по боксу из Североморска. Отмечалось, что дети и тренер не пострадали. В пресс-службе РЖД сообщили, что одна из пострадавших скончалась в машине скорой помощи. Ее личность устанавливается.

После столкновения поездов транспортное управление Следственного комитета (СК) России возбудило уголовное дело по ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»). Затем глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования.

«Известия» также опубликовали кадры из пассажирского поезда. На них видно, как люди пытаются пройти из одного вагона в другой, однако из-за деформации двери не открываются. Некоторые пассажиры не могут добраться до своих вещей, так как они остались в пострадавших частях состава.