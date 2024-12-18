Опубликован список госпитализированных после столкновения поездов под Мурманском

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис 18 декабря опубликовал список 15 госпитализированных пострадавших в результате железнодорожной аварии в регионе.

Так, в город Полярные Зори были госпитализированы три человека: Платонова Татьяна Дмитриевна (66 лет), Еремеев Сергей Рафаилович (67 лет) и Мироненко Владимир Васильевич (69 лет).

Еще одного пострадавшего Шишова Даниила Евгеньевича (29 лет) госпитализировали в Апатитско-Кировскую центральную районную больницу.

В Кандалакшскую центральную районную больницу были госпитализированы 11 пострадавших, в том числе два ребенка: Елисеева Ольга Львовна (38 лет), Лотников Михаил Александрович (10 лет), Дрожжина Мария Вячеславовна (8 лет), Еремеева Наталья Герасимовна (58 лет), Нижанкевич Александра Сергеевна (30 лет), Кошелева Галина Николаевна (72 года), Лотников Александр Сергеевич (42 года), Лотникова Ирина Александровна (42 года), а также две женщины (50 и 47 лет) и мужчина (50 лет). Их личности устанавливаются.

«Личность погибшей, которой было около 50 лет, продолжает устанавливаться», — уточнил Чибис в Telegram-канале.

Столкновение двух поездов произошло ранее в этот день при прибытии пассажирского на станцию Княжая в Мурманской области. Пассажирский поезд, следовавший по маршруту Мурманск – Санкт-Петербург, столкнулся с грузовым составом. В результате столкновения с рельсов сошли три вагона пассажирского поезда и несколько грузовых.

В момент аварии в пассажирском поезде находились 326 человек, в их числе воспитанники детской спортивной школы по боксу из Североморска. Отмечалось, что дети и тренер не пострадали. В пресс-службе РЖД сообщили, что одна из пострадавших скончалась в машине скорой помощи. Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов уточнил, что состояние еще пятерых пострадавших оценивается как тяжелое.

После столкновения поездов транспортное управление Следственного комитета (СК) России возбудило уголовное дело по ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»).

«Известия» также опубликовали кадры из пассажирского поезда. На них видно, как люди пытаются пройти из одного вагона в другой, однако из-за деформации двери не открываются. Некоторые пассажиры не могут добраться до своих вещей, так как они остались в пострадавших частях состава.