Реклама
Прямой эфир
Общество
В Москве завершаются последние приготовления перед прямой линией с Путиным
Наука и техника
Разработчик функционального МРТ Никос Логотетис планирует сотрудничество с учеными из РФ
Происшествия
Юные хоккеисты рассказали о помощи людям после столкновения поездов под Мурманском
Общество
Количество обращений на прямую линию с Путиным превысило 1,8 млн
Мир
Захарова назвала беспрецедентным уровень падения журналистики на Западе
Общество
Задержан машинист попавшего в аварию в Мурманской области грузового поезда
Общество
ФСБ показала кадры задержания подозреваемого в убийстве генерала Кириллова
Общество
Хакеры рассекретили подразделение днепровского офиса мошенников call-центра
Мир
В США заявили о риске утечки данных после отказа команды Трампа от защиты связи
Политика
Кандидатуру Игоря Краснова на пост генпрокурора РФ обсудят в Совете Федерации
Происшествия
В Бурятии топливо вылилось на дорогу из опрокинувшегося бензовоза
Происшествия
Один человек пострадал в результате падения обломков БПЛА в Ростовской области
Происшествия
Восемь человек пострадали в Горловке при обстреле со стороны ВСУ
Мир
Администрация Байдена использует всё время для урегулирования на Ближнем Востоке
Происшествия
Женщина погибла от удара дверью в метро в Санкт-Петербурге
Мир
Президент Польши Дуда назвал отправку войск на Украину предметом для разговора
Общество
Экс-посла РФ в США Антонова назначили советником главы ВТБ
Происшествия
В Ростовской области сообщили об уничтожении семи БПЛА

Опубликован список госпитализированных после столкновения поездов под Мурманском

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис 18 декабря опубликовал список 15 госпитализированных пострадавших в результате железнодорожной аварии в регионе.

Так, в город Полярные Зори были госпитализированы три человека: Платонова Татьяна Дмитриевна (66 лет), Еремеев Сергей Рафаилович (67 лет) и Мироненко Владимир Васильевич (69 лет).

Еще одного пострадавшего Шишова Даниила Евгеньевича (29 лет) госпитализировали в Апатитско-Кировскую центральную районную больницу.

В Кандалакшскую центральную районную больницу были госпитализированы 11 пострадавших, в том числе два ребенка: Елисеева Ольга Львовна (38 лет), Лотников Михаил Александрович (10 лет), Дрожжина Мария Вячеславовна (8 лет), Еремеева Наталья Герасимовна (58 лет), Нижанкевич Александра Сергеевна (30 лет), Кошелева Галина Николаевна (72 года), Лотников Александр Сергеевич (42 года), Лотникова Ирина Александровна (42 года), а также две женщины (50 и 47 лет) и мужчина (50 лет). Их личности устанавливаются.

«Личность погибшей, которой было около 50 лет, продолжает устанавливаться», — уточнил Чибис в Telegram-канале.

Грузовой и пассажирский поезда столкнулись в Мурманской области. Главное

Столкновение двух поездов произошло ранее в этот день при прибытии пассажирского на станцию Княжая в Мурманской области. Пассажирский поезд, следовавший по маршруту Мурманск – Санкт-Петербург, столкнулся с грузовым составом. В результате столкновения с рельсов сошли три вагона пассажирского поезда и несколько грузовых.

В момент аварии в пассажирском поезде находились 326 человек, в их числе воспитанники детской спортивной школы по боксу из Североморска. Отмечалось, что дети и тренер не пострадали. В пресс-службе РЖД сообщили, что одна из пострадавших скончалась в машине скорой помощи. Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов уточнил, что состояние еще пятерых пострадавших оценивается как тяжелое.

После столкновения поездов транспортное управление Следственного комитета (СК) России возбудило уголовное дело по ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»).

«Известия» также опубликовали кадры из пассажирского поезда. На них видно, как люди пытаются пройти из одного вагона в другой, однако из-за деформации двери не открываются. Некоторые пассажиры не могут добраться до своих вещей, так как они остались в пострадавших частях состава.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024