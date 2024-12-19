Число пострадавших при столкновении поездов в Мурманской области выросло до 21

Число пострадавших в результате столкновения пассажирского и грузового поездов в Мурманской области выросло до 21, трое из них — дети. Об этом 18 декабря сообщил источник «Известий».

Уточняется, что 18 человек госпитализированы, четверо из которых находятся в тяжелом состоянии. Остальные пострадавшие получают помощь амбулаторно.

По данным источника, на базе СОШ № 6 в населенном пункте Зеленогорский также развернут пункт временного размещения (ПВР), в котором находятся 17 человек.

Кроме того, он сообщил, что планируется продолжить движение поезда далее по маршруту в составе из девяти вагонов.

Ранее помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил о 17 пострадавших в результате столкновения, в их числе трое несовершеннолетних. Он уточнил, что 13 пострадавших уже доставлены в больницы и проходят обследования, бригадами скорой помощи осуществляется транспортировка еще четырех человек. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис также опубликовал список из 15 госпитализированных пострадавших.

Столкновение двух поездов произошло ранее в этот день при прибытии пассажирского на станцию Княжая в Мурманской области. Пассажирский поезд, следовавший по маршруту Мурманск – Санкт-Петербург, столкнулся с грузовым составом. В результате столкновения с рельсов сошли три вагона пассажирского поезда и несколько грузовых.

В момент аварии в пассажирском поезде находились 326 человек, в их числе воспитанники детской спортивной школы по боксу из Североморска. Отмечалось, что дети и тренер не пострадали. В пресс-службе РЖД сообщили, что одна из пострадавших скончалась в машине скорой помощи. Ее личность устанавливается.

После столкновения поездов транспортное управление Следственного комитета (СК) России возбудило уголовное дело по ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»). Затем глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования.

«Известия» также опубликовали кадры из пассажирского поезда. На них видно, как люди пытаются пройти из одного вагона в другой, однако из-за деформации двери не открываются. Некоторые пассажиры не могут добраться до своих вещей, так как они остались в пострадавших частях состава.