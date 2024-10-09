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Депутат рады заявил о принуждении Западом Киева к переговорам с Москвой

Депутат Дубинский: Запад толкает Зеленского к переговорам с РФ без прямого указа
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Фото: РИА Новости/Максим Гучек
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Западные страны не дадут указаний президенту Украины Владимиру Зеленскому (срок полномочий истек в мае) на переговоры с Россией, так как никто не хочет брать на себя политическую ответственность, но негласно союзники принуждают Киев к дипломатическому разрешению конфликта. Об этом в среду, 9 октября, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.

Он считает, что западные страны не удовлетворят запросы Киева о вступлении в НАТО и возможности наносить удары вглубь российских территорий. При этом союзники Украины принуждают ее к мирным переговорам, отмечает «Газета.Ru».

«Указания на такие переговоры Зеленскому никто не даст — так как никто не захочет брать на себя такую политическую ответственность. Даже уходящий дед (президент США Джо Байден)», — заявил Дубинский.

Заявлениям Зеленского с трибуны ООН нельзя верить. И вот почему

Ранее в этот день Bloomberg со ссылкой на чиновников, близких к НАТО, сообщил, что союзники Киева отмечают, что Зеленский может смягчить свою позицию в отношении условий завершения конфликта. Приближение зимы, ослабевание поддержки Запада, а также исход выборов в Соединенных Штатах побуждают киевских союзников искать варианты мирного урегулирования.

Накануне в офисе Зеленского сообщили, что второй мирный саммит по украинскому конфликту, который был запланирован на ноябрь, не состоится, вместо него пройдут тематические конференции по каждому пункту «формулы мира» украинского лидера.

При этом на Западе всё чаще стали звучать призывы к переговорам по украинскому вопросу. Так, 8 сентября канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что настало время для обсуждений темы завершения украинского конфликта. В том же месяце кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей-Ди Вэнс допустил отказ Киева от территориальных притязаний для урегулирования украинского кризиса.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Россия более 10 лет пытается урегулировать украинский кризис, но каждый раз, когда договоренности, устраивающие все стороны, фиксировались на бумаге, Киев и его союзники делали шаги в обратную сторону. Президент России Владимир Путин еще 14 июня заявлял, что переговоры возможны, если украинские войска будут полностью выведены со всех территорий Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, а также если Киев официально откажется от намерений интеграции в НАТО.

Последний раунд переговоров России и Украины состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой.

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