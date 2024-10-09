Союзники Киева отмечают, что президент Украины Владимир Зеленский может смягчить свою позицию в отношении условий завершения конфликта. Об этом 9 октября пишет Bloomberg со ссылкой на чиновников, близких к НАТО.

«Союзники Украины отмечают, что президент Владимир Зеленский, возможно, готовится занять более гибкую позицию, изучая способы положить конец <конфликту>», — говорится в материале.

По информации неназванных чиновников, политическая элита Украины дала понять, что готова признать необходимость завершения конфликта.

Приближение зимы, ослабевание поддержки Запада, а также исход выборов в Соединенных Штатах побуждают киевских союзников искать варианты мирного урегулирования, уточняет «Газета.Ru».

Накануне в офисе Владимира Зеленского, чьи полномочия истекли 20 мая, сообщили, что второй мирный саммит по украинскому конфликту, который был запланирован на ноябрь, не состоится, вместо него пройдут тематические конференции по каждому пункту «формулы мира» украинского лидера.

Политолог Иван Мезюхо, комментируя это, указал, что Киев не смог изменить ситуацию на поле боя, ему не удалось поставить себя в позицию силы и превратить второй мирный саммит в глобальный ультиматум для РФ и поэтому мероприятие было отменено.

При этом на Западе всё чаще стали звучать призывы к переговорам по украинскому вопросу. Так, 8 сентября канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что настало время для обсуждений темы завершения украинского конфликта. В том же месяце кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей-Ди Вэнс допустил отказ Киева от территориальных притязаний для урегулирования украинского кризиса.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Россия более 10 лет пытается урегулировать украинский кризис, но каждый раз, когда договоренности, устраивающие все стороны, фиксировались на бумаге, Киев и его союзники делали шаги в обратную сторону. Президент России Владимир Путин еще 14 июня заявлял, что переговоры возможны, если украинские войска будут полностью выведены со всех территорий Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, а также, если Киев официально откажется от намерений интеграции в НАТО.

Последний раунд переговоров России и Украины состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой.