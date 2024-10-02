В Кремле призвали стороны конфликта на Ближнем Востоке к сдержанности

Иран и Израиль должны воздержаться от необдуманных шагов в возникшем между ними кризисе. Об этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам 2 октября.

«Эта ситуация (конфликт на Ближнем Востоке. — Ред.) развивается по наиболее тревожному сценарию. Мы призываем все стороны к сдержанности на фоне того, что происходит, и, конечно же, мы осуждаем любые действия, которые ведут к гибели гражданского населения», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что Россия находится в контакте со всеми сторонами кризиса.

Песков добавил, что США оказывают Израилю безусловную поддержку, и это хорошо известно всем. Вашингтон поставляет еврейскому государству вооружения, деньги и оказывает военно-техническую помощь.

Ранее в этот день посол РФ в Израиле Анатолий Викторов заявил, что Россия призывает немедленно остановить все боевые действия на Ближнем Востоке и заняться настоящим поиском политического и дипломатического выхода из ситуации, потому что она чрезвычайно опасна. По словам дипломата, многие годы считалось, что ключи от мира в регионе в руках у США, но сейчас они то ли потеряли их, то ли забыли, где находится сейф, и не могут сдержать стороны конфликта.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова тогда же заявила, что Ближний Восток к обрыву подтолкнули попытки США сыграть роль миротворца в палестино-израильском конфликте. По ее словам, Вашингтону стоило бы сразу обозначить противников, открыто выразить противодействие определенной стороне кризиса и заявить, что он отказывается быть посредником — тогда ситуация могла бы сложиться иначе.

Политолог Андрей Кошкин в свою очередь поделился с «Известиями» мнением, что вероятность полномасштабной региональной войны на Ближнем Востоке стремительно увеличивается и в связи с этим ракетные удары Ирана по Израилю можно считать своего рода «кульминацией» конфликта.

Накануне, 1 октября, Иран нанес ракетный удар по территории Израиля. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана подтвердил запуск снарядов по Израилю, пообещав жестко отреагировать, если еврейское государство совершит ответную атаку. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в официальном обращении подчеркнул, что атака со стороны Ирана была большой ошибкой, за которую придется расплачиваться.

Иранское агентство Tasnim заявляло, что в результате обстрелов иранские ракеты поразили более 20 израильских самолетов F-35 и газовые платформы в городе Ашкелоне. При этом в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) при этом заявили, что удары Ирана не нанесли вреда боеспособности ВВС Израиля.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.