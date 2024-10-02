Захарова указала на провал миротворческой миссии США на Ближнем Востоке

Роль США как миротворца в палестино-израильском конфликте пододвинула регион к обрыву. Об этом в среду, 2 октября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Если бы Соединенные Штаты Америки с самого начала обозначили противников и заявили, что будут противодействовать определенной стороне или государству и не будут брать на себя роль посредника, ситуация могла бы сложиться иначе, считает Захарова.

«Но они пришли с ролью миротворца. И эта роль миротворца вновь пододвинула теперь уже и этот регион к обрыву», — заявила официальный представитель российского МИДа в эфире радио Sputnik.

Как подчеркнула Захарова, обострение конфликта на Ближнем Востоке является зоной прямой ответственности США, которые сами себе присвоили право единолично творить добро в этом регионе.

Ранее, 1 октября, Иран нанес ракетный удар по территории Израиля. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана подтвердил запуск ракет по Израилю и пообещал жесткую реакцию в случае ответа Тель-Авива на атаку.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в официальном обращении заявил, что Иран совершил большую ошибку, атаковав Израиль, и заплатит за это. Также он назвал атаку Ирана неудачной.

Иранское агентство Tasnim заявляло, что в результате атаки иранские ракеты поразили более 20 израильских самолетов F-35, а также газовые платформы в городе Ашкелоне. При этом в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) отметили, что атака Ирана не нанесла урона боеспособности ВВС Израиля, вопреки заявлениям Тегерана.

Захарова после атаки на Израиль заявила, что текущая ситуация на Ближнем Востоке является полным провалом администрации президента США Джо Байдена.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.