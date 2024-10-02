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Посол РФ призвал срочно найти дипломатический выход конфликта на Ближнем Востоке

Викторов: РФ призывает незамедлительно прекратить войну на Ближнем Востоке
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Фото: TASS/ABACA/Xinhua
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Россия призывает к незамедлительной остановке военных действий на Ближнем Востоке и поиску дипломатического решения сложившейся опасной ситуации. Об этом в среду, 2 октября, заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.

«Наш призыв очень простой: самое время незамедлительно прекратить боевые действия, разумеется, прекратить нарушать территориальную целостность <...> и заняться реальным поиском политического и дипломатического выхода из этой чрезвычайно опасной ситуации», — сообщил дипломат телеканалу «Россия-24».

Викторов отметил, что сегодня, скорее всего, состоится заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) и «очень многое будет зависеть от позиции, которую займут на этот раз США».

«Мы многие годы, даже десятилетия говорили, что ключи от мира на Ближнем Востоке, от урегулирования находятся в руках американцев. Но они то ли ключи потеряли, то ли не знают, где сейф, куда эти ключи вставлять. Уже самое время, пора определиться и не заниматься единоличными попытками урегулирования. Сдержать стороны у них явно не получается», — указал посол.

Зачем Израилю нужен полномасштабный конфликт на Ближнем Востоке. Разбор

Ранее, 2 октября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что роль США как миротворца в палестино-израильском конфликте пододвинула регион к обрыву. Дипломат отметила, что, если бы Соединенные Штаты с самого начала обозначили противников и заявили, что будут противодействовать определенной стороне или государству и не будут брать на себя роль посредника, ситуация могла бы сложиться иначе.

В свою очередь военный политолог Андрей Кошкин заявил «Известиям», что вероятность полномасштабной региональной войны на Ближнем Востоке очень стремительно нарастает и в этой связи ракетную атаку Ирана на Израиль можно считать своеобразной «кульминацией» конфликта.

До этого, 1 октября, Иран нанес ракетный удар по территории Израиля. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана подтвердил запуск ракет по Израилю и пообещал жесткую реакцию в случае ответа Тель-Авива на атаку. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в официальном обращении заявил, что Иран совершил большую ошибку, атаковав Израиль, и заплатит за это. Также он назвал атаку Ирана неудачной.

Иранское агентство Tasnim заявляло, что в результате атаки иранские ракеты поразили более 20 израильских самолетов F-35, а также газовые платформы в городе Ашкелоне. При этом в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) отметили, что атака Ирана не нанесла урона боеспособности ВВС Израиля, вопреки заявлениям Тегерана.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

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