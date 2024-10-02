Политолог назвал атаку Ирана на Израиль кульминацией конфликта на Ближнем Востоке

Вероятность полномасштабной региональной войны на Ближнем Востоке очень стремительно нарастает, а ракетную атаку Ирана на Израиль можно считать своеобразной «кульминацией» конфликта. Об этом «Известиям» 2 октября рассказал военный политолог Андрей Кошкин.

По его словам, сейчас именно Израиль инициирует динамику обострения конфликта.

«Израиль постоянно наносит удары по Ливану с воздуха. А в это время его войска продвигаются по земле вглубь ливанской территории. При этом следует отметить, что называют это ограниченными действиями или даже где-то скромным военным маневром», — прокомментировал он, добавив, что операция в Ливане принимает всё более масштабный характер.

В качестве обобщающего вывода эксперт отметил, что Израиль не даром активно пытался втянуть США в широкомасштабный конфликт, так как на сегодняшний день ему приходится воевать и в секторе Газа, и в Ливане и, скорее всего, «втягиваться» в ответные удары с Ираном.

«Вероятность полномасштабной региональной войны на Ближнем Востоке на сегодняшний день катастрофически нарастает», — резюмировал Кошкин.

Ранее, 1 октября, Иран нанес ракетный удар по территории Израиля. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана подтвердил запуск ракет по Израилю и пообещал жесткую реакцию в случае ответа Тель-Авива на атаку.

Нетаньяху в официальном обращении заявил, что Иран совершил большую ошибку, атаковав Израиль, и заплатит за это. Также Нетаньяху назвал атаку Ирана неудачной.

Иранское агентство Tasnim заявляло, что в результате атаки иранские ракеты поразили более 20 израильских самолетов F-35, а также газовые платформы в городе Ашкелоне. При этом в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) отметили, что атака Ирана не нанесла урона боеспособности ВВС Израиля, вопреки заявлениям Тегерана.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге для журналистов, в свою очередь, отметил, что атака Ирана на Израиль стала «значительной эскалацией» в регионе. По его словам, США ясно дали понять, что у этого нападения «будут тяжкие последствия».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после атаки на Израиль заявила, что текущая ситуация на Ближнем Востоке является полным провалом администрации президента США Джо Байдена.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.