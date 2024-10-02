Французские военные участвовали в отражении ракетной атаки Ирана на Израиль. Об этом 1 октября говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте канцелярии президента Франции Эммануэля Макрона.

«Приверженная обеспечению безопасности Израиля, Франция сегодня мобилизовала свои военные ресурсы на Ближнем Востоке для противодействия иранской угрозе», — говорится в сообщении.

Макрон выдвинул также требование шиитскому движению «Хезболла», чтобы та прекратила свои террористические действия против Израиля и его населения.

При этом Франция выразила надежду, что суверенитет и территориальная целостность Ливана будут восстановлены в строгом соответствии с резолюцией 1701 Совета Безопасности ООН.

Ранее в этот вечер Иран нанес ракетный удар по территории Израиля. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана подтвердил запуск ракет по Израилю и пообещал жесткую реакцию в случае ответа Тель-Авива на атаку.

Нетаньяху в официальном обращении заявил, что Иран совершил большую ошибку, атаковав Израиль, и заплатит за это. Также Нетаньяху назвал атаку Ирана неудачной.

Иранское агентство Tasnim заявляло, что в результате атаки иранские ракеты поразили более 20 израильских самолетов F-35, а также газовые платформы в городе Ашкелоне. При этом в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) отметили, что атака Ирана не нанесла урона боеспособности ВВС Израиля, вопреки заявлениям Тегерана.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге для журналистов, в свою очередь, отметил, что атака Ирана на Израиль стала «значительной эскалацией» в регионе. По его словам, США ясно дали понять, что у этого нападения «будут тяжкие последствия».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после атаки на Израиль заявила, что текущая ситуация на Ближнем Востоке является полным провалом администрации президента США Джо Байдена.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.