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В Иордании три человека пострадали при перехвате Израилем иранских ракет

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Фото: REUTERS/Jehad Shelbak
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Фрагменты сбитых ракет, выпущенных Ираном по Израилю, упали в Иордании, три человека получили незначительные травмы. Об этом 2 октября сообщил министр коммуникаций и официальный представитель правительства королевства Мухаммед аль-Момани, его слова приводит Petra.

«Части ракет упали в разных регионах королевства», — сказал он.

Мухаммед аль-Момани отметил, что в результате этого инцидента, помимо незначительных травм трем людям, ракетной атакой был нанесен материальный ущерб, в связи с чем на данный момент проводятся операции по его оценке.

Ответная война: Иран выпустил ракеты по Израилю
Атака стала реакцией на военную операцию Тель-Авива против «Хезболлы» в Ливане

Ранее, 1 октября, Иран нанес ракетный удар по территории Израиля. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана подтвердил запуск ракет по Израилю и пообещал жесткую реакцию в случае ответа Тель-Авива на атаку.

Нетаньяху в официальном обращении заявил, что Иран совершил большую ошибку, атаковав Израиль, и заплатит за это. Также Нетаньяху назвал атаку Ирана неудачной.

Иранское агентство Tasnim заявляло, что в результате атаки иранские ракеты поразили более 20 израильских самолетов F-35, а также газовые платформы в городе Ашкелоне. При этом в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) отметили, что атака Ирана не нанесла урона боеспособности ВВС Израиля, вопреки заявлениям Тегерана.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге для журналистов, в свою очередь, отметил, что атака Ирана на Израиль стала «значительной эскалацией» в регионе. По его словам, США ясно дали понять, что у этого нападения «будут тяжкие последствия».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после атаки на Израиль заявила, что текущая ситуация на Ближнем Востоке является полным провалом администрации президента США Джо Байдена.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

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