Чернышенко рассказал о возвращении в Москву севшего в Минводах борта делегации РФ

Самолет российской делегации во главе с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко, который направлялся в Катар, однако приземлился в Минеральных Водах из-за закрытия воздушного пространства Ирана, вернется в Москву. Об этом сам Чернышенко 2 октября рассказал журналистам.

«Принято решение возвращаться в Москву и дожидаться оценки ситуации, поскольку мы не можем подвергать риску делегацию, будем ждать подтверждения от авиационных властей от властей стран, которые нас должны принимать», — приводит его слова «РИА Новости».

Также зампред правительства подчеркнул, что авиационные власти Ирана давали российскому борту пролет в безопасной зоне в районе Омана, однако топлива на этот маршрут бы не хватило, поэтому было принято решение вернуться на дозаправку в Минводы.

Ранее в этот день сообщалось, что летевший в Катар борт российской делегации был вынужден развернуться у иранской границы и сесть в Минеральных Водах в связи с закрытием воздушного пространства республики.

Делегация направлялась в Катар с двухдневным визитом для участия в третьем саммите Диалога по сотрудничеству в Азии (ДСА), который пройдет 2–3 октября.

1 октября Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям воздержаться от полетов над территориями Ирака, Ирана и Израиля по соображениям безопасности.

Ранее в этот вечер Иран нанес ракетный удар по территории Израиля. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана подтвердил запуск ракет по Израилю и пообещал жесткую реакцию в случае ответа Тель-Авива на атаку.

Иранское агентство Tasnim заявляло, что в результате атаки иранские ракеты поразили более 20 израильских самолетов F-35, а также газовые платформы в городе Ашкелоне. При этом в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) отметили, что атака Ирана не нанесла урона боеспособности ВВС Израиля, вопреки заявлениям Тегерана.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге для журналистов в свою очередь отметил, что атака Ирана на Израиль стала «значительной эскалацией» в регионе. По его словам, США ясно дали понять, что у этого нападения «будут тяжкие последствия». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем обращении заявил, что Иран совершил большую ошибку и «заплатит за это».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после атаки на Израиль заявила, что текущая ситуация на Ближнем Востоке является полным провалом администрации президента США Джо Байдена.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.