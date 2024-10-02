Песков сообщил об отсутствии планов на разговор Путина с Нетаньяху
Контактов президента России Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху пока не запланировано. Об этом 1 октября сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос, готова ли Москва оперативно организовать контакты Путина и Нетаньяху при необходимости и поступал ли России такой запрос, он сказал, что подобный контакт на данный момент не запланирован.
«В настоящий момент нет таких планов», — приводит ТАСС слова Пескова.
В этот день израильский портал Ynet сообщил о возможном телефонном разговоре Путина и Нетаньяху на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.
Ранее в этот вечер Иран нанес ракетный удар по территории Израиля. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана подтвердил запуск ракет по Израилю и пообещал жесткую реакцию в случае ответа Тель-Авива на атаку.
Иранское агентство Tasnim заявляло, что в результате атаки иранские ракеты поразили более 20 израильских самолетов F-35, а также газовые платформы в городе Ашкелоне. При этом в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) отметили, что атака Ирана не нанесла урона боеспособности ВВС Израиля, вопреки заявлениям Тегерана.
Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге для журналистов в свою очередь отметил, что атака Ирана на Израиль стала «значительной эскалацией» в регионе. По его словам, США ясно дали понять, что у этого нападения «будут тяжкие последствия».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после атаки на Израиль заявила, что текущая ситуация на Ближнем Востоке является полным провалом администрации президента США Джо Байдена.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.